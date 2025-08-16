Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου»

Την γιορτή της είχε η Δέσποινα Βανδή τον Δεκαπενταύγουστο και ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης, θέλησε να της ευχηθεί μέσω του Instagram με τον πιο γλυκό τρόπο.

Ο γνωστός ηθοποιός έχει βρει στο πρόσωπο της διάσημης τραγουδίστριας τον απόλυτο έρωτα και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει εκφράσει τα δυνατά του αισθήματα για εκείνη δημοσίως. H Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης κάνουν διακοπές στην Κρήτη αυτό το διάστημα, όπως αποκάλυψε εκείνη την Παρασκευή (15.08.2025).

Μερικές ώρες αργότερα και ενώ η ημέρα της γιορτής της είχε τελειώσει ο σύντροφός της μοιράστηκε ένα άκρως τρυφερό μήνυμα.

«Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου, αστέρι μου… Χρόνια σου πολλά», έγραψε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram το πρωί του Σαββάτου (16.08.2025).

Full in love είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή και δεν έχουν κανέναν λόγο να το κρύβουν.

«Χρόνια πολλά παιδιά, με υγεία, αγάπη, χαρές μόνο σε όσους και όσες γιορτάζουν και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις χιλιάδες ευχές που μου στέλνετε. Όπου και να είστε να περνάτε πανέμορφα. Εγώ είμαι στην Κρήτη, ξέρετε ότι είναι ένας τόπος που αγαπώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, σας εύχομαι και του χρόνου να είμαστε γεροί να ανταλλάξουμε και πάλι ευχές», είχε πει στους θαυμαστές της η Δέσποινα Βανδή την ημέρα της γιορτής της.