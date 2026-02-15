Βασίλης Μπισμπίκης: Το ζεϊμπέκικο με τον πρώην βουλευτή Θάνο Μωραΐτη υπό το βλέμμα της Δέσποινας Βανδή

Βασίλης Μπισμπίκης και Δέσποινα Βανδή βρέθηκαν σε ταβέρνα τη νύχτα της Τσικνοπέμπτης και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Σε ένα από τα τραπέζια, καθόταν με την παρέα του, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θάνος Μωραΐτης και όταν το κέφι άναψε σηκώθηκε και εκείνος για να χορέψει ζεϊμπέκικο. Η Δέσποινα Βανδή πρόσθεσε μια ξεχωριστή νότα στη διασκέδαση των θαμώνων, καθώς κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο στα χέρια και τραγούδησε.

Η ορχήστρα στην ταβέρνα έπαιζε ζωντανή μουσική και οι πελάτες έδειχναν να το απολαμβάνουν. Ο Βασίλης Μπισμπίκης σηκώθηκε κάποια στιγμή και ο Θάνος Μωραΐτης τον συνόδευσε στο ζεϊμπέκικο, με μουσική υπόκρουση το «Βαπόρι από την Περσία».

Η στιγμή καταγράφηκε και το βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι χαρτοπετσέτες που έριχναν οι θαμώνες έδιναν πιο εορταστικό το κλίμα στην ταβέρνα. Τα χαμόγελα και οι ευχές έδιναν και έπαιρναν εκείνη την ώρα.

Φίλοι και θαμώνες, ανάμεσά τους και η Δέσποινα Βανδή, χειροκρότησαν τους δύο άνδρες, συνοδεύοντας τον χορό τους και τραγουδώντας τους στίχους του εμβληματικού τραγουδιού του Βασίλη Τσιτσάνη.

Άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του μαγαζιού στο Facebook δείχνουν τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδάει, διασκεδάζοντας τους θαμώνες, καθισμένη στα πόδια του συντρόφου της.

Ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, η Δέσποινα Βανδή δημοσιοποίησε στο Instagram μια σειρά από εικόνες, με την ίδια και τον σύντροφό της. Οι φωτογραφίες αναδεικνύουν πώς μακριά από λαμπερά φώτα και δημόσιες εμφανίσεις, οι δυο τους ζουν με τον τρόπο που έχουν επιλέξει.