Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Η ανάρτηση με 6 φωτογραφίες τους για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz, με μια σειρά από στιγμιότυπα να μαρτυρούν πως η αγάπη τους δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου. Ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, η τραγουδίστρια δημοσιοποίησε στο Instagram μια σειρά από εικόνες, με την ίδια και τον σύντροφό της.

Οι φωτογραφίες αναδεικνύουν πώς μακριά από λαμπερά φώτα και δημόσιες εμφανίσεις, οι δυο τους ζουν με τον τρόπο που έχουν επιλέξει. Η Δέσποινα Βανδή, συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας και ο Βασίλης Μπισμπίκης, πολλές φορές την παρακολουθεί από κοντά. Η φετινή γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, βρίσκει το ζευγάρι στην Αθήνα.

Το 2021 έγινε γνωστό ότι η Δέσποινα Βανδή είναι ζευγάρι με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Το ζευγάρι δεν δημοσιοποίησε αμέσως τη σχέση του και για ένα διάστημα απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις. Μάλιστα, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η τραγουδίστρια τον είχε προειδοποιήσει για τον ντόρο που θα προκαλέσει ο έρωτάς τους όταν μαθευτεί, ωστόσο εκείνος δεν πίστευε το μέγεθος της δημοσιότητας.

«Με είχε προειδοποιήσει η Δέσποινα, με είχε ρωτήσει “θα το αντέξεις αυτό το πράγμα;”. Με είχε προειδοποιήσει ότι με το που μαθευτεί θα γίνει ένας ντόρος. Δεν περίμενα ότι θα γίνει όλο αυτό το σούσουρο. Δεν το είχα καταλάβει σε τι μέγεθος θα είναι όλο αυτό αλλά με είχε προειδοποιήσει. Τελικά το αντέξαμε όμως και δεν μας επηρέασε κιόλας» είχε πει ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ναταλία Γερμανού.

«Κάποιες στιγμές μπορεί να βγήκα εκτός εαυτού με κάποια χυδαία πράγματα που συνέβαιναν αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δεν αντέχω άλλο γιατί ήταν τόσο μεγάλη η σύμπνοια στη σχέση μας. Φτιάξαμε μία μεγάλη φούσκα γύρω μας και δεν μας επηρεάζει τίποτα. Οπότε δεν με ενδιαφέρει», είχε προσθέσει.

«Χαίρομαι πολύ που ήρθε στη ζωή μου ο Βασίλης, την φώτισε και είμαι ευτυχισμένη κοντά του. Όχι, δεν σκοπεύω να ανοίξω μαγαζί στην Κρήτη. Θέλουμε κάποια στιγμή με τον Βασίλη να φτιάξουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, γιατί είναι ένας τόπος που αγαπάμε», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η γνωστή τραγουδίστρια, μιλώντας στο Κοσμοράδιο.

Σημειώνεται ότι το ερωτευμένο ζευγάρι έχει 9 χρόνια διαφορά ηλικίας, ωστόσο δεν έχει για εκείνους – και για κανέναν άλλον – καμία σημασία, καθώς ο ένας έχει βρει στο πρόσωπο του άλλου ό,τι είχε ονειρευτεί.