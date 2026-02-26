Βάσω Καζαντζίδη: Όταν γνώρισα τον Στέλιο Καζαντζίδη η Μαρινέλλα είπε «επιτέλους έχει έναν άνθρωπο σωστό δίπλα του»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Βάσω Καζαντζίδη και αναφέρθηκε τόσο στον αξέχαστο σύζυγό της, Στέλιο Καζαντζίδη, όσο και στη μεγάλη σταρ του τραγουδιού, τη Μαρινέλλα.

Η τελευταία σύζυγος του Στέλιου Καζαντζίδη μίλησε στην εκπομπή «Τετ α τετ» του Τάσου Τρύφωνος και η συνέντευξή της θα μεταδοθεί το βράδυ του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου από τον ALPHA Κύπρου. Η Βάσω Καζαντζίδη αναφέρθηκε στη ζωή της, αποκαλύπτοντας ότι η Μαρινέλλα όταν έμαθε για τη σχέση της με τον σπουδαίο ερμηνευτή ένιωσε ανακούφιση.

Παράλληλα, μίλησε και για τις προτάσεις που δέχτηκε να γίνει η ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη ταινία, αλλά και για το πένθος της.

«Είχα προτάσεις πάρα πολλές για να γίνει η ζωή του ταινία, γιατί ήταν η επιθυμία του Στέλιου…

Έβλεπα την ταινία, όχι μια φορά μόνο, και δάκρυζα. Ήταν στιγμές που ένιωσα ότι είναι ο Στέλιος και τραγουδάει», εξομολογήθηκε.

«Δεν μπορούσα να βγάλω από πάνω μου τα μαύρα. Δεν μπορούσα. Ήταν σαν να τον ξεχνούσα, σαν να μη με ενδιέφερε πλέον…», αναφέρθηκε για την περίοδο που βίωσε το πένθος της απώλειας.

«Όταν γνώρισα μάλλον τον Στέλιο και το ‘μαθε η Μαρινέλλα, έκανε λέει ένα “ουφ, ανέπνευσα” και είπε “επιτέλους έχει έναν άνθρωπο σωστό δίπλα του”», εξομολογήθηκε ακόμα η Βάσω Καζαντζίδη.