Βίκυ Χατζηβασιλείου: Η αποκάλυψη του Φοίβου Παπαδάκη που συγκίνησε την παρουσιάστρια – «Ήταν αμοιβαία η αγάπη τελικά»

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και αποκάλυψε τα όσα της είπε ο Φοίβος Παπαδάκης, στην κηδεία του πατέρα του. Όπως της ανέφερε, ο αείμνηστος παρουσιαστής την ξεχώριζε και μιλούσε διαχρονικά με τα καλύτερα λόγια για εκείνη. Η παρουσιάστρια που έκανε τα πρώτα τηλεοπτικά «βήματα» κοντά του, δήλωσε συγκινημένη και έκανε λόγο για «αμοιβαία αγάπη».

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου ήταν παρούσα στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, όταν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον εμβληματικό παρουσιαστή. Στον δημοσιογράφο που κατάφερε να γράψει τα δικά του ξεχωριστά κεφάλαια στο επάγγελμα που επέλεξε να κάνει.

Το 1991, η Βίκυ Χατζηβασιλείου ξεκίνησε να εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και συγκεκριμένα στην δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» με παρουσιαστή τον Γιώργο Παπαδάκη. Στην εκπομπή ανέλαβε την παρουσίαση γεγονότων και θεμάτων που λάμβαναν χώρα στη Θεσσαλονίκη. Το 2000 η συνεργασία της με τον σταθμό και την εκπομπή ολοκληρώθηκε.

Πότε μιλήσατε τελευταία φορά;

Στην εκπομπή του και την επόμενη μέρα που με πήρε να με ευχαριστήσει, και ξέρετε, εγώ είχα βαθιά αγάπη για τον Γιώργο. Και δεν ήξερα αν εκείνος είχε τόσο βαθιά.

Όταν όμως πήγα στην κηδεία και συναντήθηκα με τον γιο του τον Φοίβο, τον οποίο τον ήξερα από μικρό και είχα να τον δω πολλά χρόνια, μου είπε κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ.

Μου λέει «ο μπαμπάς μου σου είχε πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη, ήσουν ένα από τα τρία άτομα για τα οποία μιλούσε με τόσο θετικά λόγια. Και το έκανε μέσα στο σπίτι». Οπότε, αυτό με βεβαίωσε ότι ήταν αμοιβαία αυτή η αγάπη τελικά.