Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Αποφάσισα να κάνω δίαιτα όταν πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπορούσα

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απόφασή του να κάνει δίαιτα για να χάσει τα περιττά κιλά. Όπως είπε, πήρε την απόφαση να επισκεφθεί διαιτολόγο, όταν μια μέρα διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να δέσει τα παπούτσια του. Αισθάνθηκε την ανάσα του να κόβεται και συνειδητοποίησε πως δεν έπρεπε να το καθυστερήσει.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ανέφερε πως ήδη βλέπει τα πρώτα αποτελέσματα των προσπαθειών του, μέσα από τη δίαιτα που κάνει: «Τα κατάφερα ξανά να αδυνατίσω ξανά σιγά σιγά. Το πήρα απόφαση για λόγους υγείας.

Μου κοβόταν η ανάσα πια, γιατί ήταν όλο αυτό το σπλαχνικό, 107 κιλά, που μου πίεζε την ανάσα, ένιωθα τα σπλάχνα μου να πιέζονται. Ξεκίνησα με διατροφολόγο και πάω πάρα πολύ καλά.

Πρέπει να έχω χάσει τα πρώτα 2-3 κιλά. Λίγο καιρό κάνω διατροφή, όχι πολύ. Τον Φλεβάρη θα κλείσω μήνα. Η απόφαση ήρθε ξαφνικά γιατί πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης στο πλατό της εκπομπής, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον πατέρα του: «Όταν έχεις πατέρα λογιστή και ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα… αυτό το πράγμα δεν ήθελα να το κάνω. Από εκεί χάλασε η σχέση μου με το χρήμα. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Ο πατέρας μου είχε μεγάλη τσιγκουνιά. Δεν παιζόταν. Μετρούσε τα πάντα».

«Η μητέρα μου το είχε αποδεχτεί. Εμένα μου έπαιρνε πράγματα, αλλά στο σπίτι μετρούσε πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε. Σου έλεγε κόψε τη μισή, δεν χρειάζεται ολόκληρη», δήλωσε.