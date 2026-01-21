Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Κουραζόμαστε να αποδεχτούμε τη θηλυκή μας πλευρά, οι γυναίκες μπορούν να είναι τα πάντα

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε μεταξύ άλλων για την προσωπική ζωή του, τις σχέσεις και τις κρίσεις που περνούν ορισμένα ζευγάρια. Ο δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε πως ζει στο νοίκι και τόνισε πως δεν ενθουσιάζεται από τα χρήματα. Αν όπως είπε κέρδιζε σε τυχερό παιχνίδι, θα επένδυε όλα τα χρήματα στο θέατρο, που ήταν και παραμένει το μεγάλο πάθος του.

«Η συνήθεια σκοτώνει το συναίσθημα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τη συνήθεια, την καθημερινότητά μας και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σκέψεις», είπε αρχικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Αναφερόμενος στη θεωρία των “τριών” και “επτά χρόνων” στις σχέσεις, σημείωσε: «Στα τρία χρόνια είναι ο πρώτος πανικός του άντρα. Νιώθει ότι χάνει τα γκέμια. Στα επτά έρχεται η συνήθεια και εκεί οι γυναίκες βλέπουν πολλά πριν τα δούμε εμείς».

Για τον ρόλο των φύλων πρόσθεσε: «Για μένα ο άνδρας είναι ο αδύναμος κρίκος. Το έχω συζητήσει με πολλούς φίλους. Έχουμε τις ίδιες αντιδράσεις. Και πραγματικά για να αποδεχτούμε τη γυναίκα κουραζόμαστε. Επίσης να αποδεχτούμε τη θηλυκή μας πλευρά. Κουραζόμαστε για να το καταλάβουμε».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην εξέλιξη της γυναικείας ταυτότητας: «Οι γυναίκες μπορούν να είναι τα πάντα τώρα πια. Παλαιότερα δεν σας άφηναν κάποιοι να το δείξετε».

Μιλώντας για το “Ριφιφί”, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αποκαλύπτει: «Όλοι έχουμε υποστεί κάτι από μια τράπεζα. Οι χαρακτήρες είναι φανταστικοί, μόνο το γεγονός είναι αληθινό, αλλά είναι άνθρωποι. Δεν κάναμε δράση, εδώ περάσαμε στους ανθρώπους οι οποίοι είναι απλοί άνθρωποι που αποφάσισαν να μπουν σε μια τράπεζα. Είναι επαγγελματίες. Σε μικρότερες ηλικίες είχα σκεφτεί και εγώ κάτι παρόμοιο. Γιατί ποτέ δεν είχα λεφτά και έλεγα ότι κάτι πρέπει να κάνω».

«Στην πραγματικότητα επειδή δεν ενθουσιάζομαι πολύ από τον πλούτο, είναι έξω από την λογική μου. Αν κέρδιζα το τζόκερ θα τα έριχνα στο θέατρο όλα. Δεν έχω καταφέρει να έχω περιουσία, είναι πολύ λίγα. Δεν έχω ούτε βίλες, ούτε αυτοκίνητα, το νοίκι μένω, περνάω υπερόχα» είπε καταληκτικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.