Βρισηίδα Ανδριώτου: Χώρισε το μοντέλο – «Είμαι καλά και μόνη μου» λέει μπροστά στην κάμερα

Η Βρισηίδα Ανδριώτου δεν βρίσκεται πλέον σε σχέση. Το αποκάλυψε η ίδια σε δηλώσεις που παραχώρησε στο «Happy Day» επιβεβαιώνοντας μια σειρά από πληροφορίες του τελευταίου διαστήματος. Το μοντέλο ανέφερε πως επιθυμεί να επικεντρωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και αργότερα να κάνει το επόμενο βήμα στα προσωπικά της.

Το όμορφο μοντέλο που γνωρίσαμε ως παίκτρια του «My Style Rocks» βρισκόταν σε σχέση το τελευταίο διάστημα, όπως η ίδια είχε αποκαλύψει. Το καλοκαίρι μάλιστα η Βρισηίδα Ανδριώτου είχε πάει ταξίδι με τον αγαπημένο της στο Ναύπλιο και εκεί δημιουργήθηκε ένα έντονο περιστατικό με το ζευγάρι σε ένα beach bar.

«Είμαι σε σχέση απλά δεν το λέω παραέξω. Προσωπική ζωή δεν δείχνω, θέλω να το κρατάω για εμένα. Με τον Σπύρο Μαρτίκα έγινε γιατί του άρεσε, είχαμε μαζί και δουλειές και ήμασταν και οι δυο γνωστοί με το Survivor», είχε εξομολογηθεί τότε η Βρισηίδα Ανδριώτου. Τα πράγματα όμως άλλαξαν όπως ανέφερε το μοντέλο σε νέες δηλώσεις της.

«Το χειμώνα θα δοκιμαστώ στα «μοντέλα της συμφοράς»», είπε αρχικά η ίδια σχετικά με το επαγγελματικό της μέλλον. Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, ανέφερε: «Είμαι καλά και μόνη μου στην προσωπική μου ζωή. Είχα σχέση, αλλά είχαμε, άλλα θέλω και τώρα είμαι μόνη και ωραία».

«Ο Σπύρος με πέτυχε με τη νέα μου σχέση σε ένα μαγαζί. Μου είπε “πολύ ωραίο παλικάρι, μπράβο, με αυτόν βγαίνεις; Πολύ όμορφος”. Ναι, τον ενέκρινε ο Σπύρος! Μας είδε από μακριά και μιλήσαμε μετά στο τηλέφωνο», είχε πει η Βρισηίδα Ανδριώτου όταν είχε γίνει γνωστή η τελευταία της σχέση.