Χαλκ Χόγκαν: Η κόρη του Μπρουκ για τον αποκλεισμό της από τη διαθήκη του – «Καμία έκπληξη»

«Καμία έκπληξη για μένα». Αυτό ήταν το σχόλιο της Μπρουκ Χόγκαν, κόρης του θρύλου του WWE Χαλκ Χόγκαν, μετά τον αποκλεισμό της από τη διαθήκη του πατέρα της που ανέρχεται σε περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια.

Η κόρη του Χαλκ Χόγκαν δηλώνει πως δεν έχει κανένα παράπονο που έμεινε εκτός της διαθήκης του αείμνηστου πατέρα της και θρύλου του WWE, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων όπου ως μοναδικός κληρονόμος εμφανίζεται ο αδελφός της, Νικ Χόγκαν.

Η 37χρονη Μπρουκ ξεκαθάρισε στο TMZ πως δική της επιθυμία. «Η απόφασή του δεν είναι καμία έκπληξη για μένα», είπε την Πέμπτη (11.09.2025). «Ήταν κάτι που ζήτησα εγώ και δεν το μετανιώνω».

Η Μπρουκ τόνισε ότι ο πατέρας της γνώριζε πως εργάζεται σκληρά και πως έχει μάθει να επιβιώνει χωρίς τα χρήματά του εδώ και πολλά χρόνια. Όπως πρόσθεσε, τα χρήματα δεν έπαιξαν ποτέ ρόλο στη σχέση τους, αφού είχε διαπιστώσει από προσωπική εμπειρία ότι «τα λεφτά δεν αγοράζουν την ευτυχία».

Η περιουσία του περιλαμβάνει 200.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, περίπου 800.000 δολάρια σε προσωπικά αντικείμενα και πνευματικά δικαιώματα αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και μια αγωγή για ιατρικό λάθος άγνωστης αξίας. Δεν καταγράφηκε, ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Χόγκαν, το οποίο περιλαμβάνει δύο πολυτελή σπίτια στη Clearwater, αξίας περίπου 11 εκατ. δολαρίων.

Μάλιστα, το TMZ είχε αναφέρει ότι η Σκάι Ντέιλι, η σύζυγός του Χόγκαν, σκοπεύει να καταθέσει αγωγή για ιατρική αμέλεια εναντίον του χειρουργού που είχε χειρουργήσει τον Χόγκαν στον λαιμό τον Μάιο.

Η Μπρουκ είχε ξεκαθαρίσει και παλαιότερα, σε ζωντανή της εμφάνιση στο TMZ Live, ότι δεν επιθυμούσε να διεκδικήσει χρήματα μετά τον θάνατο του πατέρα της. «Ξέρω πώς είναι η οικογένειά μου», είχε πει.

«Έχω δει μέλη της οικογένειας να τσακώνονται και να μαλώνουν για τα χρήματα. Έτσι, είπα: όταν πεθάνει ο πατέρας μου, θα γίνει χάος. Κι εγώ δεν θέλω καμία ανάμειξη σε αυτό».

Η ίδια επανέλαβε πως ουδέποτε στηρίχθηκε οικονομικά στον Χαλκ: «Έχω τη δική μου δουλειά, ο άντρας μου επίσης. Από τα 18 μου δεν έχω πάρει δεκάρα από τον πατέρα μου. Όλοι οι άλλοι βασίζονταν σ’ εκείνον για μισθό, κι αυτό το “χρυσό αυγό” πλέον δεν υπάρχει».

Ο Χαλκ Χόγκαν έφυγε από τη ζωή στα 71 του χρόνια, στις 24.07.2025, έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.