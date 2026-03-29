Χάρις Αλεξίου για Μαρινέλλα: Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου, αιωνία η μνήμη σου αδερφή μας

Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά την Μαρινέλλα με 24 λέξεις και μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της «μεγάλης κυρίας» του ελληνικού τραγουδιού. Το κείμενό της, συμπυκνώνει τη θλίψη της λίγες ώρες μετά την είδηση για τον θάνατο της συναδέλφου της. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο πέρασμα των χρόνων και η εκτίμηση ανάμεσά τους ήταν αμοιβαία.

Η Χάρις Αλεξίου και η Μαρινέλλα είχαν μοιραστεί τη σκηνή και το στούντιο πολλές φορές στο παρελθόν. Η κοινή τους εμφάνιση στο Καυτανζόγλειο Στάδιο το 2009, σε αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, είχε αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια στον Τύπο της εποχής.

Η Μαρινέλλα υπήρξε ίνδαλμα και στήριγμα για την Χαρούλα Αλεξίου. Μια γυναίκα – μύθος στην ελληνική δισκογραφία, που κατάφερε να κάνει πράξη όλα όσα ονειρευόταν όταν ξεκινούσε, δίχως υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Ο θάνατός της, έχει συντρίψει τους καλλιτέχνες που την γνώριζαν.

«Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω λατρεμένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας», έγραψε χαρακτηριστικά η Χάρις Αλεξίου, εκφράζοντας τη θλίψη αλλά και τον θαυμασμό της για την προσωπικότητα και την πορεία της Μαρινέλλας.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο, με πλήθος καλλιτεχνών, συνεργατών και θαυμαστών να αποχαιρετούν τη γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι.