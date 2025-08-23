Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη ερωτευμένοι στην Πάρο – Νέες εικόνες από τις διακοπές τους

Ο Χάρης Βαρθακούρης και η σύζυγός του Αντελίνα Βαρθακούρη συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Πάρο και δείχνουν να τα περνούν υπέροχα. Το ζευγάρι επέλεξε για ακόμα μια φορά να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες στα social media

Σε μια από τις φωτογραφίες βλέπουμε την Αντελίνα και τον Χάρη Βαρθακούρη να ποζάρουν σε μια selfie φωτογραφία αγκαλιά, ενώ σε δεύτερη ανάρτηση που έκανε ο τραγουδιστής μοιράστηκε έξι εικόνες από τις διακοπές τους, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση από τις όμορφες οικογενειακές στιγμές του.

Το ζευγάρι απολαμβάνει αυτές τις ανέμελες στιγμές στο ξενοδοχείο του αδελφού του Χάρη Βαρθακούρη, μακριά από τη φασαρία της Αθήνας. Ο αδελφός του τραγουδιστή σε συνεργασία με τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, που είχε αναλάβει το interior design, δημιούργησε το «Mar Azul Resort» στην Πάρο.

Πρόκειται για το υπέροχο lux boho ξενοδοχείο στην περιοχή του Αγίου Φωκά Παροικιάς. Όπως γράφει το Travel Style, το εξαιρετικό αυτό ξενοδοχείο είναι με πολυτελείς σουίτες μπροστά από τη θάλασσα.

Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη, που πρωταγωνίστησαν την περασμένη άνοιξη σε ένα πρωτοφανές beef με τη Σίσσυ Χρηστίδου έκλεισαν 15 χρόνια γάμου και βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό των παιδιών τους.