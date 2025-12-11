Χάρης Ρώμας για το βιβλίο Τσίπρα: Το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου είναι πιο ενδιαφέρον από την «Ιθάκη»

Το βιβλίο που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις και ο Χάρης Ρώμας κλήθηκε να πει την άποψή του για την «Ιθάκη» σε δηλώσεις που παραχώρησε. Είχε μόνο αρνητικά να επισημάνει.

Όπως είπε ο δημοφιλής ηθοποιός στο Secret Podcast «έχω την αίσθηση, χωρίς να θέλω να πληγώσω τον Αλέξη, ότι το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την Ιθάκη του Τσίπρα».

«Εγώ πιστεύω στο αποχετευτικό σύστημα γιατί σου προτείνει σε κάποιες περιπτώσεις – και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη γιατί θα ήταν χυδαίο – να τραβήξεις το καζανάκι» πρόσθεσε ο Χάρης Ρώμας.

Θυμίζουμε ότι «Το Αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο» ήταν το σύγγραμα του τηλεοπτικού του ρόλου, Κωνσταντίνου Κατακουζηνού, που ήθελε να εκδόσει, αλλά δεν έβρισκε καμία ανταπόκριση από τους εκδοτικούς οίκους.

Μιλώντας για την γενικότερη εμπλοκή του με τον χώρο της πολιτικής στον δήμο Χαλανδρίου, ο Χάρης Ρώμας είπε «ενεπλάκην και γιατί έχω ενδιαφέρον για τα κοινά. Συνάντησα, όμως, πολλούς ανθρώπους που είναι ανάξιοι και το κάνουν για να έχουν εξουσία καρέκλα και χρήμα».

«Δεν πετάω, όμως, στα τάρταρα όλο το πολιτικό προσωπικό. Τότε γιατί τους ψήφισες και δεν πήγες ο ίδιος; Δεν είναι σάκος του μποξ οι πολιτικοί, αλλά ότι υπάρχουν άνθρωποι κατώτεροι των προσδοκιών, υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι με Α και άνθρωποι με α. Οι δεύτεροι είναι λάθος γιατί προσπαθούν να γίνουν με Α».

Προ ημερών ο Χάρης Ρώμας είχε αποκλείσει ένα πιθανό reunion της σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης». Όπως είχε πει: «Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τον παλιό μας εαυτό και είμαστε μια χαρά με αυτά που κάνουμε τώρα»