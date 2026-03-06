Lifestyle

Χριστίνα Παππά: Δεν έχω χρόνο για τα προσωπικά μου, είμαι μια γυναίκα στην κλιμακτήριο

«Υπάρχουν και οι εντάσεις, υπάρχουν και οι χαρές, υπάρχουν όλα σε μια οικογένεια», είπε για τη νύφη και τον γιο της
Χριστίνα Παππά
H Χριστίνα Παππά / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Χριστίνα Παππά και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στον ρόλο της γιαγιάς. 

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Παρασκευή (06.032026). Μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Παππά παραδέχτηκε ότι δεν την ενδιαφέρει να κάνει μία νέα σχέση.

«Δεν έχω χρόνο για τα προσωπικά μου. Ούτε με ενδιαφέρουν. Μη ξεχνάτε ότι είμαι και μια γυναίκα που είμαι στην κλιμακτήριο.

Όταν βγαίνω, κι αν καταλάβω που με κουνάνε οι φίλοι μου, με φλερτάρουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω από μόνη μου, δε δίνω και το δικαίωμα να καταλάβω», εξομολογήθηκε η Χριστίνα Παππά για την προσωπική της ζωή.

Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε για την εγγονή της, αποκαλύπτοντας ότι όπως ήταν «χαζομαμά» είναι και «χαζογιαγιά».

«Όπως ήμουν χαζομαμά, είμαι και χαζογιαγιά τώρα επί 10. Έχω έρωτα με την εγγονή μου. Η Άννα δε το έχει καταλάβει ακόμη, γιατί δε μου την αφήνει πολύ, αλλά περιμένω να μεγαλώσει. Είναι 3,5 ετών. Έχει τρομερή ενέργεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Δημήτρης τώρα που είναι παντρεμένος, μπορεί να με περιμένει και 100 φορές τη μέρα τηλέφωνο… Τα συζητάμε όλα και με την Άννα και με τον Δημήτρη», πρόσθεσε για τον γιο και τη νύφη της. 

«Υπάρχουν και οι εντάσεις, υπάρχουν και οι χαρές, υπάρχουν όλα σε μια οικογένεια», παραδέχτηκε στη συνέχεια η Χριστίνα Παππά.

