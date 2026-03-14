Χριστίνα Βραχάλη: Έχω ενοχές ως μαμά για πάρα πολλά πράγματα, προσπαθώ να τις κοντρολάρω

Η Χριστίνα Βραχάλη έγινε μητέρα τον Δεκέμβριο του 2023 και από τότε η κόρη της, είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της. Η δημοσιογράφος ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μαμά-δες», πως αισθάνεται πολλές ενοχές ως μαμά, τις οποίες προσπαθεί να κοντρολάρει και να ελέγξει. Το παιδί που απέκτησε έδωσε άλλο νόημα στη ζωή της, αλλά πολλαπλασίασε τις ευθύνες της.

«Έχω ενοχές ως μαμά για πάρα πολλά πράγματα, αλλά προσπαθώ να τις αντιμετωπίσω…. Για έναν άνθρωπο ενοχικό, το να αναλάβει την ευθύνη ενός πλάσματος, αυτές τις ενοχές τις κάνει πιο μεγάλες. Προσπαθώ να τις κοντρολάρω και να τις ελέγξω, να εμπιστευτώ το ένστικτό μου και το ίδιο το παιδί», είπε η Χριστίνα Βραχάλη.

«Δεν θα άλλαζα τίποτα στον χαρακτήρα της, είναι τρομερά απαιτητικό γιατί είναι πολύ δραστήριο παιδί, οπότε θέλει να είσαι συνέχεια από πίσω. Κάθε βράδυ που ξαπλώνουμε στο κρεβάτι της λέω: “σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι. Δεν θα σε άλλαζα με τίποτα. Περνάω καλά μαζί σου”. Της το λέω κάθε βράδυ», πρόσθεσε για τις στιγμές με την κόρη της.

Όσο για το πώς φαντάζεται στο μέλλον την προσωπικότητά που θα αναπτύξει η μικρή της: «Θα θέλω να είναι ελεύθερος άνθρωπος, να εκφράζει ελεύθερα τα συναισθήματά της. Το δεύτερο και βασικό να αγαπάει τον εαυτό της και τον συνάνθρωπό της, θέλω πάρα πολύ να ταξιδέψει, να ανοίξει τους ορίζοντές της», είπε η Χριστίνα Βραχάλη.

«Γνώρισα τον άντρα μου στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης. Όταν τον είδα, άνοιξε η ψυχή μου» είχε πει η Χριστίνα Βραχάλη προ μηνών, για τον σύντροφό της. «Αν δεν είχα τους φίλους μου θα ήμουν ένας άλλος άνθρωπος» είχε προσθέσει η δημοσιογράφος.