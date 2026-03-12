Χρήστος Δάντης: «Δυστυχώς το κάταγμα ήταν σοβαρό, διακόπτω τις συναυλίες μου για περίπου ενάμιση μήνα»

Μία σοβαρή περιπέτεια περνάει με την υγεία του ο Χρήστος Δάντης. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Φεβρουαρίου όταν ο γνωστός τραγουδιστής είχε ένα ατύχημα και χρειάστηκε να ξαπλώσει στο χειρουργικό κρεβάτι.

Μάλιστα, είχε αναγκαστεί να ακυρώσει κάποιες εμφανίσεις του και χειρουργήθηκε στο χέρι, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημά του, ενώ, η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου, είχε δημοσιοποιήσει τη δυσάρεστη είδηση. Με νεότερη ανάρτησή του ο Χρήστος Δάντης ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι θα χρειαστεί να διακόψει για ενάμιση μήνα της συναυλίες του.

«Φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και την αγάπη που μου στέλνετε αυτές τις μέρες.

Δυστυχώς η αποκατάσταση του χεριού μου θα πάρει περισσότερο χρόνο από όσο υπολογίζαμε. Το κάταγμα ήταν πολύ σοβαρό και το χειρουργείο ακόμη πιο απαιτητικό, οπότε οι γιατροί μου συνέστησαν να μείνω εκτός εμφανίσεων για λίγο διάστημα.

Για τον λόγο αυτό διακόπτω τις συναυλίες μου για περίπου ενάμιση μήνα. Θα τα ξαναπούμε τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την υπομονή, την κατανόηση και τις όμορφες ευχές. Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά πολύ σύντομα», έγραψε ο Χρήστος Δάντης σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου.

«Όταν θυμάμαι σε ποια κατάσταση μπήκα στην Ευρωκλινική Αθηνών το βράδυ της Πέμπτης, με το χέρι σχεδόν διαλυμένο και σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω ξανά στη σκηνή την Παρασκευή που έρχεται… μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω. Το “τεράστιο ευχαριστώ” ανήκει στον χειρουργό Γιώργο Μάζη και σε όλο το επιτελείο του, αν και είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έκαναν για μένα», είχε εξομολογηθεί ο Χρήστος Δάντης για την περιπέτεια της υγείας του.