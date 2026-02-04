Χρήστος Μάστορας: Δεν εμφανίστηκε σε φιλανθρωπική συναυλία – «Εθεάθη το απόγευμα» λέει η Τίνα Μεσσαροπούλου

Ο Χρήστος Μάστορας δεν έδωσε το «παρών» στη φιλανθρωπική συναυλία «Care is Love» που διοργανώθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή της Δέσποινας Βανδή και του Αντώνη Ρέμου. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο τραγουδιστής ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να ανέβει στην πίστα.

Όπως μεταδόθηκε στο «Happy Day», ο Χρήστος Μάστορας μετά από συζητήσεις με συνεργάτες του, δεν ανέβηκε στη σκηνή για τη συναυλία. Κατά τη συζήτηση στην εκπομπή, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε: «Η πρόσκληση ήθελε τους τρεις καλλιτέχνες… τι έγινε και ακύρωσε… λέει πως είχε πυρετό».

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου τόνισε: «Πληροφορίες μου λένε ότι κάπου εθεάθη το απόγευμα… Μήπως πήγαινε στον γιατρό; Για να τον έχει δει κάποιος να κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σημαίνει ότι κάτι έγινε τελευταία στιγμή».

Όπως μεταφέρθηκε αργότερα στην ίδια εκπομπή, υπήρξε επίσημη ενημέρωση ότι: «Επίσημα λένε ότι ο Χρήστος Μάστορας είναι άρρωστος και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχει μέχρι την Παρασκευή ακυρώνονται».

Η συναυλία συνεχίστηκε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, αλλά η απουσία του καλλιτέχνη σχολιάστηκε έντονα στα μέσα ενημέρωσης και στα social media λόγω της αιφνιδιαστικής αλλαγής στο πρόγραμμα της βραδιάς.

Να σημειώσουμε πως αυτή δεν είναι η μόνη φορά που έχει ακυρωθεί εμφάνισή του σε συναυλία. Το 2024 η Μαρινέλλα τον είχε θέσει εκτός, με την απόφαση της κορυφαίας ερμηνεύτριας, να σχολιάζεται ποικιλοτρόπως.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Χρήστος Μάστορας, ήταν να δώσει το παρών και σε ένα διαδικτυακό γύρισμα, που μεταφέρθηκε για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Προ ημερών έγινε γνωστό πως ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει ένα νέο τραγούδι του, αλλά και ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, που τον καθιέρωσαν στην εγχώρια δισκογραφία.