Χρήστος Μάστορας για Ελένη Φουρέιρα: Δοτική, πανέξυπνη και εξωπραγματικά δημιουργική σούπερσταρ

Ο Χρήστος Μάστορας αποθέωσε την Ελένη Φουρέιρα με αφορμή την ολοκλήρωση των εμφανίσεών τους, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Το Σάββατο 12 Απριλίου του 2025 έπεσε η αυλαία και ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τη συνάδελφό του και όλους όσοι συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα, μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως έγραψε ο Χρήστος Μάστορας για την ολοκλήρωση των εμφανίσεών και την Ελένη Φουρέιρα: «Η τρίτη συνεχόμενη σεζόν στο σπίτι μας πλέον Έναστρον, του μαγικού αυτού τύπου ονόματι Κώστα Ματσίκα, έφτασε στο τέλος της. Τον ευχαριστώ θερμά που με εμπιστεύεται για τρίτη χρονιά».

«Η partner in crime Ελένη Φουρέιρα μου απέδειξε σε προσωπικό επίπεδο – όχι πως χρειάζεται να αποδείξει κάτι φυσικά σε κανέναν – πως είναι μια σούπερcool, δοτική, πανέξυπνη και εξωπραγματικά δημιουργική σούπερσταρ. Πέρα από αυτό όμως μέσω της τριβής και της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών με ασφάλεια λέω πως θα μπορούσε να είναι και από τους κολλητούς μου φίλους».

«Σε ευχαριστώ για τις φανταστικές, απείρου κάλλους στιγμές πάνω και κάτω από τη σκηνή! Είσαι Θεά!» έγραψε ο Χρήστος Μάστορας στην ανάρτησή του.

Έπειτα, ευχαρίστησε τη Marseaux και τον FY, όλους τους συνεργάτες του και φυσικά τα μέλη του συγκροτήματός του, «Μέλισσες»: «Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου φυσικά την υπέροχη, υπέρταλαντούχα και ψυχάρα Marseaux που έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και στον πιο ανεβαστικό τράπερ Prince FY που τυχαίνει να είναι και απίστευτος τύπος και επαγγελματίας!

Επίσης, ευχαριστώ όλους όσους δούλεψαν για το φετινό show, από το προσωπικό μέχρι τους υπερδιαγαλαξιακούς μουσικούς μας. Και last but not least τον σκηνοθέτη μας που δίνει ψυχή και σώμα για να έχουμε πάντα την καλύτερη εικόνα αλλά και το καλύτερο vibe, τον Κωνσταντίνο Ρήγο. Respect σε όλους. Κώστα Μαυρογένη και Θανο Λαΐτσα μην ζηλεύετε.. Εσάς θα σας ευχαριστήσω στη σκηνή. ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΕ ΛΙ ΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣ».