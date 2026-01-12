Χρυσές Σφαίρες 2026: Η Νίκι Γκλέιζερ απέτισε φόρο τιμής στον δολοφονημένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ

Με ένα καπέλο που φορούσε και ο θρυλικός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ εμφανίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες η Νίκι Γκλέιζερ, τιμώντας τον σκηνοθέτη που δολοφονήθηκε στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ πριν από ένα μήνα από τον γιο τους Νικ.

Η απονομή των βραβείων για τις Χρυσές Σφαίρες πραγματοποιήθηκε λιγότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατο του σκηνοθέτη των «The Princess Bride» και «This Is Spinal Tap» Ρομπ Ράινερ.

Καθώς ολοκλήρωνε την τελετή, η Γκλέιζερ φόρεσε ένα καπέλο με την επιγραφή «Spinal Tap» και σχολίασε χαρακτηριστικά για τη βραδιά ότι «This one went to 11». Αυτό, φυσικά, είναι μια αναφορά στο διάσημο απόσπασμα από την κλασική κωμωδία του Reiner «This is Spinal Tap» του 1984, στην οποία οι ενισχυτές της μπάντας φτάνουν στο 11, σε περίπτωση που «χρειαστούν εκείνη την επιπλέον ώθηση για να περάσουν το όριο».

Οι Χρυσές Σφαίρες ήταν η δεύτερη τελετή βραβείων της φετινής σεζόν που απέτισε φόρο τιμής στον Ράινερ. Τα Critics Choice Awards, που μεταδόθηκαν στις 4 Ιανουαρίου, αφιέρωσαν επίσης μια στιγμή στη μνήμη του εκλιπόντος σκηνοθέτη, κατά τον εναρκτήριο μονόλογο της παρουσιάστριας Τσέλσι Χάντλερ.