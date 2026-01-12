Χρυσές Σφαίρες 2026: Μαρκ Ράφαλο και Τζιν Σμαρτ με κονκάρδα για την Ρενέ Γκουντ που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 άνοιξαν τη φετινή σεζόν των βραβείων με τον πιο λαμπερό τρόπο, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ταινίες και τις τηλεοπτικές παραγωγές που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε. Η 83η απονομή δεν συζητήθηκε μόνο για τους μεγάλους νικητές – όπως η ταινία One Battle After Another και η σειρά Adolescence – αλλά και για το έντονο πολιτικό της αποτύπωμα, καθώς διάσημοι ηθοποιοί αξιοποίησαν τη λάμψη της βραδιάς για να στείλουν μηνύματα κατά της ICE, της Αστυνομίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Στο κόκκινο χαλί της τελετής των βραβείων για τις Χρυσές Σφαίρες 2026, η λάμψη του Χόλιγουντ συνάντησε για ακόμη μία φορά την πολιτική και τον ακτιβισμό.

Πολλοί γνωστοί ηθοποιοί, με πιο χαρακτηριστικό τον Μαρκ Ράφαλο, εμφανίστηκαν φορώντας μικρές καρφίτσες με το μήνυμα «Be Good», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζονταν και με την ένδειξη «ICE Out».

Η Τζιν Σμαρτ παραλαμβάνοντας το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το «Hacks», φορούσε κονκάρδα με τη φράση «BE GOOD», στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ, που σκοτώθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη. Στον λόγο της είπε: «Ας κάνουμε όλοι το σωστό. Νομίζω πως όλοι, μέσα στην καρδιά μας, ξέρουμε ποιο είναι το σωστό».

Αντίστοιχες κονκάρδες φόρεσαν και οι Γουάντα Σάικς και η Νατάσα Λιόν.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας, οι καρφίτσες ήταν αφιερωμένες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ, μητέρας τριών παιδιών από τη Μινεάπολη, η οποία δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE. Παράλληλα, το μήνυμα συνδέθηκε και με άλλες υποθέσεις θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονται με επιχειρήσεις της ίδιας υπηρεσίας.

Το σύνθημα «Be Good» λειτουργεί αφενός ως φόρος τιμής στο επώνυμο της Good, αφετέρου ως κάλεσμα για ανθρωπιά, λογοδοσία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η καμπάνια εντάσσεται στο ευρύτερο κίνημα #BeGood, το οποίο ασκεί έντονη κριτική στις πρακτικές επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την πρωτοβουλία στήριξαν οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και η American Civil Liberties Union (ACLU), ενώ αρκετοί καλλιτέχνες μίλησαν δημόσια για την ανάγκη αλλαγών.