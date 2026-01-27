Τιμητική διάκριση για τη Βικτόρια Μπέκαμ στο Παρίσι στη σκιά της έντασης με τον γιο της Μπρούκλιν

Η Βικτόρια Μπέκαμ τιμήθηκε από το γαλλικό κράτος για την επιρροή της στον πολιτισμό και στη μουσική και η οικογένειά της, ο σύζυγός της Ντέιβιντ Μπέκαμ μαζί με τους γιου τους Ρομέο και Κρουζ, και την κόρη τους Χάρπερ, ήταν εκεί. Μόνο ο πρωτότοκος Μπρούκλιν με τη γυναίκα του Νίκολα Πελτζ δεν ήταν στο πλευρό της.

Η οικογένεια Μπέκαμ πραγματοποίησε την πρώτη της κοινή δημόσια εμφάνιση μετά τις αποκαλυπτικές δηλώσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ, που επιβεβαίωσαν το βαθύ ρήγμα στις σχέσεις του με τους γονείς του. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ εμφανίστηκαν τη Δευτέρα (26.01.2026) στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής, συνοδευόμενοι από τρία από τα τέσσερα παιδιά τους: τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απουσία του Μπρούκλιν ήταν αισθητή, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία δήλωνε ότι δεν επιθυμεί καμία συμφιλίωση με την οικογένειά του, κατηγορώντας τους γονείς του για επιθέσεις εναντίον του ίδιου και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, μέσω των ΜΜΕ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria Beckham (@victoriabeckham)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλος ντόρος έγινε και για τον «ανάρμοστο χορό» της Βικτόρια Μπέκαμ στον γάμο του γιου της Μπρούκλιν.

Η εμφάνιση στο Παρίσι συνέπεσε με μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού. Σε ανάρτησή της στα social media, η σχεδιάστρια μόδας εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση για την αναγνώριση, μιλώντας για τη μακρόχρονη αφοσίωσή της στη μόδα ως μορφή τέχνης και ευχαριστώντας δημόσια τον σύζυγό της, τον οποίο χαρακτήρισε «σύζυγο και πρώτο επενδυτή».

Οι Μπέκαμ δεν έχουν σχολιάσει επίσημα τις κατηγορίες του γιου τους, ωστόσο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας γενικότερα για τα social media στο Νταβός, ανέφερε ότι «τα παιδιά πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κάνουν λάθη και να τα αφήνουμε να τα κάνουν» μια φράση που πολλοί ερμήνευσαν ως έμμεση αναφορά στην οικογενειακή κρίση.

Η «σπόντα» Κρουζ και Ρομέο προς τον Μπρούκλιν μετά τη ρήξη με τους γονείς τους

Ο 20χρονος Κρουζ και ο 23χρονος Ρομέο βρέθηκαν στο Παρίσι στο περιθώριο της Εβδομάδας Μόδας, συνοδευόμενοι από τις συντρόφους τους, Τζάκι Αποστέλ και Κιμ Τέρνμπουλ αντίστοιχα. Σε βίντεο που ανάρτησαν στο TikTok, οι τέσσερις τους εμφανίζονται μέσα σε αυτοκίνητο, χαμογελαστοί και ανέμελοι.

Η λεζάντα, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη: «Φαντάσου να μας μισείς κι εμείς απλώς να είμαστε εδώ έτσι». Πολλοί χρήστες των social media ερμήνευσαν τη φράση ως έμμεση αιχμή προς τον Μπρούκλιν, ο οποίος έχει δημοσιοποιήσει την απομάκρυνσή του από την οικογένεια.