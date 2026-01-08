Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ο Μάκης Δελαπόρτας για το πρόβλημα υγείας της – «Μαθαίνω σήμερα το οξυγόνο της είναι 97, είναι πολύ καλά»

Για την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που περνάει η Ζωζώ Σαπουντζάκη μίλησε ο καλός της φίλος και συνεργάτης, Μάκης Δελαπόρτας.

Ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», της ΕΡΤ1, το απόγευμα της Πέμπτης (08.01.2026) και αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έστειλε τη σπουδαία καλλιτέχνιδα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι είναι καλά. Παράλληλα, ο Μάκης Δελαπόρτας μίλησε και για την Τόνια Καζιάνη που «έφυγε» πρόσφατα από τη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, γιατί μπήκε λίγο η χρονιά έτσι περίεργα, από τη μία ο Γιώργος ο Παπαδάκης που πραγματικά σοκαριστήκαμε όλοι, ήταν πολύ ξαφνικό… Τώρα η Ζωζώ, αλλά δεν πρέπει να ανησυχούμε», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας.

«Δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί πριν τέσσερις – πέντε μέρες περίπου είχα μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί της. Είπαμε να βρεθούμε. Ήταν πολύ χαρούμενη. Η Ζωζώ, παιδιά, είναι η Ζωζώ. Έτσι όπως την ξέρουμε στη σκηνή, είναι και στο σπίτι. Η Ζωζώ τα “σπάει” σπίτι της. Θα σηκωθεί, θα τραγουδήσει, θα χορέψει. Τώρα βέβαια έχει και κάποια κινητικά προβλήματα που την ταλαιπωρούνε, αλλά δε νομίζω πως η Ζωζώ το βάζει εύκολα κάτω», είπε στη συνέχεια.

Όσο για την εισαγωγή της Ζωζώς Σαπουντζάκη στο νοσοκομείο, ο Μάκης Δελαπόρτας υπογράμμισε: «Έπρεπε να μπει, έχω άμεση επικοινωνία με τη Σταυρίνα, τη γυναίκα που είναι δίπλα της και είναι ο φύλακας άγγελός της. Και για κάποιο περίεργο λόγο, ξέρετε έχω ζήσει κι όλους αυτούς δίπλα τους, τους πολύ σπουδαίους και σημαντικούς, προς το τέλος ή τέλος πάντων όταν έσβησαν τα φώτα για πολλούς από αυτούς, υπήρχε και μία απομόνωση και όλα αυτά. Πάντα όμως υπήρχε τελικά ένας φύλακας άγγελος που ήταν δίπλα τους και έτσι έφυγαν όμορφα, ωραία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλάω για τη Μάρθα Καραγιάννη, μιλάω για τη Μαίρη τη Χρονοπούλου, για τη Ρένα τη Βλαχοπούλου, που δεν είχανε παιδιά. Έτσι και η Ζωζώ τώρα έχει δίπλα της τη Σταυρίνα, που είναι πραγματικά ο φύλακας άγγελός της. Μόλις είδε η Σταυρίνα λοιπόν πως της Ζωζώς το οξυγόνο έπεσε, αμέσως ενημέρωσε γιατρούς και πήγανε νοσοκομείο και καλά έκανε, γιατί μαθαίνω σήμερα το οξυγόνο της Ζωζώς είναι 97. Είναι πολύ καλά».

Επίσης, ο Μάκης Δελαπόρτας μίλησε για τον θάνατο της Τόνιας Καζιάνη, η οποία «έφυγε» πριν από μερικές ημέρες από τη ζωή.

«Ζούσε μια ήσυχη, μοναχική ζωή, είχε έρθει, θυμάμαι, δυο – τρία χρόνια πριν σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου μου. Ήταν πολύ γλυκιά, πολύ κομψά ντυμένη. Ήταν μία ιδιαίτερη προσωπικότητα που για μένα. Βεβαίως το ότι κάποιοι άνθρωποι άφησαν το θέατρο ήταν δική τους επιλογή, όμως λείψανε από τον κόσμο. Η Τόνια Καζιάνη θεωρώ πως είχε χώρο και στο θέατρο σήμερα και στην τηλεόραση και ήταν δική της επιλογή να αποσυρθεί, αλλά πραγματικά έλειψε.

“Έφυγε” αθόρυβα ως κυρία. Υπήρξε κυρία στο θέατρο και στα παρασκήνια. Δεν είχα συνεργαστεί μαζί της, αλλά θυμάμαι ο Γιάννης Δαλιανίδης μου έλεγε πως ήτανε πολύ έτσι σημαντική και σαν άνθρωπος η Τόνια Καζιάνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.