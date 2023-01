Ιανουάριος με Disney+. Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας το Disney+ προσφέρει στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

Η νέα χρονιά φέρνει νέο περιεχόμενο για να απολαύσετε στο Disney+, ξεκινώντας με τη νέα πρωτότυπη σειρά «Welcome to Chippendales» που βασίζεται στην ιστορία ενός αληθινού εγκλήματος, την ταινία «Άμστερνταμ» με τους Κρίστιαν Μπέιλ, Μάργκοτ Ρόμπι, Τζον Ντέιβιντ Γουόσινγκτον, Ράμι Μάλεκ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τη φρέσκια νέα βρετανική κωμωδία «Extraordinary» αλλά και το ντοκιμαντέρ της National Geographic Documentary Films «Πίσω από τη Σημαία» σε παραγωγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα ήδη αγαπημένα των fans όπως το «Star Wars: The Bad Batch» και «Reservation Dogs» επιστρέφουν με νέους κύκλους αυτό το μήνα στο Disney+.

Star Wars: The Bad Batch K2

Οι Κλώνοι Κομάντο 99 συνεχίζουν την περιπλάνηση στην Αυτοκρατορία μετά την πτώση της Δημοκρατίας. Οι δρόμοι τους διασταυρώνονται με φίλους και εχθρούς, νέους και παλιούς, καθώς αναλαμβάνουν συναρπαστικές μισθοφορικές αποστολές που τους φέρνουν σε απρόσμενα και επικίνδυνα νέα μέρη

4 Ιανουαρίου – Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο.

Welcome to Chippendales

Ένα έπος αληθινού εγκλήματος, το «Welcome to Chippendales» διηγείται την εξωφρενική ιστορία του Σόμεν «Στιβ» Μπάνερτζι, ενός Ινδού μετανάστη που έγινε ο παράδοξος ιδρυτής της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας στριπτίζ αντρών, και δεν άφησε τίποτα να του σταθεί εμπόδιο.

11 Ιανουαρίου

Amsterdam

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του σκηνοθέτη Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, έρχεται ένα αστυνομικό έπος για τρεις στενούς φίλους που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας από τις πιο συγκλονιστικές μυστικές συνωμοσίες στην αμερικανική ιστορία. Πρωταγωνιστούν οι Κρίστιαν Μπέιλ, Μάργκοτ Ρόμπι, Τζον Ντέιβιντ Γουόσινγκτον, με τους Ράμι Μάλεκ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

4 Ιανουαρίου

Reservation Gogs K2

Παρακολουθήστε τα κατορθώματα τεσσάρων αυτόχθονων εφήβων που ζουν στην αγροτική Οκλαχόμα, οι οποίοι κλέβουν, ληστεύουν και μαζεύουν χρήματα προκειμένου να φτάσουν στην εξωτική, μυστηριώδη και μακρινή Καλιφόρνια. Η δημιουργική παρέα των αυτόχθονων εφήβων, προσκαλεί το κοινό σε έναν παραδόξως οικείο και αστείο κόσμο.

4 Ιανουαρίου

Beba

Μια πρωτόλεια, ποιητική αυτοπροσωπογραφία στην οποία η νεαρή Αφρο-Λατίνα από τη Νέα Υόρκη Ρεμπέκα «Μπέμπα» Χαντ εξετάζει το ιστορικό, κοινωνικό και διαγενεαλογικό τραύμα.

6 Ιανουαρίου

Koala Man

Το «Koala Man» ακολουθεί τον μεσήλικα μπαμπά Κέβιν και την ομώνυμη μυστική του ταυτότητα, του οποίου η μόνη υπερδύναμη είναι ένα φλογερό πάθος για την τήρηση των κανόνων και την εξάλειψη των μικροεγκλημάτων. Ο «Koala Man» έχει βάλει σκοπό να εξυγιάνει την πόλη Ντάπτο, εμπλέκοντας συχνά την οικογένειά του στις ολοένα και πιο παράξενες περιπέτειές του.

9 Ιανουαρίου

Πίσω από τη σημαία

Η National Geographic Documentary Films, η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτις Cynthia Wade, και η βραβευμένη σκηνοθέτις Sharon Liese, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη διεύθυνση εκτέλεσης παραγωγής, παρουσιάζουν ένα ντοκιμαντέρ για τις εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου κατασκευαστή αμερικανικών σημαιών.

13 Ιανουαρίου

Ιντίνα Μενζέλ: Από που πάμε για τη σκηνή;

Ακολουθήστε τη βραβευμένη με Tony Ιντίνα Μενζέλ στην πορεία της προς τη μεγάλη της συναυλία στο Madison Square Garden, σ’ αυτό το προσωπικό και εμψυχωτικό ντοκιμαντέρ.

20 Ιανουαρίου

The Walking Dead Κ11

Το τρίτο μέρος του τελευταίου κύκλου «The Walking Dead» βρίσκει τον Daryl, τη Maggie και τους ήρωές μας σε μια δύσκολη αποστολή με τον Negan.

25 Ιανουαρίου

Extraordinary

Καλώς ήρθατε σε έναν κόσμο όπου όλοι άνω των 18 έχουν μια υπερδύναμη. Όλοι εκτός από την 25χρονη Τζεν, που νιώθει παραμελημένη. Ευτυχώς, οι συγκάτοικοι της Τζεν – η Κάρι, ο Κας και ένα μυστηριώδες αδέσποτο – την εμποδίζουν να πέσει στα βάθη της αυτολύπησης. Χαμένη σε έναν μεγάλο, παράξενο κόσμο, και οπλισμένη μόνο με λίγη ελπίδα και πολλή απόγνωση, η Τζεν ξεκινά μια πορεία για να βρει την πιθανή της υπερδύναμη.

25 Ιανουαρίου