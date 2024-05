Eurovision 2024: Η Loreen αρνείται να δώσει το τρόπαιο στο Ισραήλ αν κερδίσει

Δεν έχει τέλος η αναταραχή στη Eurovision, μετά την αποπομπή της Ολλανδίας και τις αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Πρώτα ήταν οι εκπρόσωποι της Νορβηγίας και της Φινλανδίας που ανακοίνωσαν, λίγο μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από τον τελικό της Eurovision λόγω καταγγελίας σε βάρος του Joost Klein, ότι δεν θα ανακοινώσουν τους βαθμούς των χωρών τους. Μετά ήρθε η περσινή νικήτρια της Eurovision, Loreen.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Sun, που μένει να επιβεβαιωθεί, η περσινή νικήτρια με το τραγούδι Tattoo, δεν θέλει να δώσει το τρόπαιο στο Ισραήλ στην περίπτωση που η χώρα κερδίσει τη φετινή Eurovision.

«Η δύο φορές νικήτρια (σ.σ. είχε κερδίσει και με το Euphoria) είπε στους παραγωγούς ότι θα σπάσει το πρωτόκολλο και δεν θα κάνει την τακτική παράδοση λόγω της σύγκρουσης του έθνους στη Γάζα».

The Sun UK reported that Loreen will not hand over the trophy to Eden Golan in case of Israel’s victory on Eurovision 2024 🇸🇪 pic.twitter.com/3gXFvHpcXq