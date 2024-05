Eurovision 2024: Η πρώτη ανάρτηση του Nemo μετά τη νίκη του και το σχόλιο της Μαρίνας Σάττι

Εμφανώς συγκινημένο ήταν το Nemo αμέσως μετά τη νίκη του στην Eurovision εκπροσωπώντας την Ελβετία με το «The Code». Το ίδιο έκανε ευχαρίστησε στο Instagram το κοινό για την στήριξή του, με την Μαρίνα Σάττι να το αποθεώνει στα σχόλια.

Δεύτερη νίκη για την Ελβετία σημειώθηκε χτες βράδυ (11.05.2024) στον μεγάλο τελικό της Eurovision από το Nemo και το τραγούδι του «The Code». Το non-binary καλλιτεχνικό φαινόμενο έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία από τις κριτικές επιτροπές των χωρών και με την ψηφοφορία των τηλεθεατών κατέκτησε την πρωτιά. Για το διάστημα που βρισκόταν στο Μάλμε και προετοιμαζόταν για τις εμφανίσεις του μαζί με άλλους συμμετέχοντες, το Nemo έγινε καλός φίλος με την Μαρίνα Σάττι που επροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό.

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, το Nemo ευχαρίστησε τους πάντες για την αγάπη και την υποστήριξη που του έδειξαν γράφοντας στην ανάρτηση: «Έσπασα τον κωδικό. Σας ευχαριστώ πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου».

Στο βίντεο ακούγεται να λέει επίσης: «Δεν θα πιστέψετε τι έγινε. Κέρδισα την Eurovision και έσπασα το τρόπαιο! Βασικά κέρδισα τον διαγωνισμό δύο φορές, αυτή είναι η δικαιολογία. Και μετά έσπασα τον αντίχειρά μου, είναι ίσως το πιο χαοτικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς. Ωστόσο, είμαι ευγνώμων, σας ευχαριστώ για την στήριξή σας και που ακούσατε την ιστορία μου και άλλων τόσων ανθρώπων. Σημαίνει τα πάντα για εμένα. Μη ξεχνάτε να είστε καλοί ο ένας με τον άλλο, η αγάπη πάντα κερδίζει στο τέλος. Θα σας δω σύντομα..».

Αμέσως μετά την ανάρτηση του βίντεο, η Μαρίνα Σάττι άφησε ένα τρυφερό μήνυμα στο καλό της φίλο, δείχνοντας την υπερηφάνια και τη χαρά που είχε για τη νίκη του. «Ω ναι το έκανες!», έγραψε αναφορικά με το ότι κέρδισε την Eurovision.

Οι 2 συμμετέχοντες έχουν αναπτύξει μία καλή φιλία, αφού μονίμως έκαναν βίντεο μαζί στα social media, το Nemo έχει αποκαλύψει πως θέλει να έρθει στην Ελλάδα και πως ανυπομονεί να συνεργαστεί με την Μαρίνα Σάττι μουσικά. Η Ελληνίδα εκπρόσωπος πανηγύρισε μαζί με τις εκπροσώπους της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας την εμφάνιση του Nemo, παίρνοντας τον ομαδική αγκαλιά.

Το ίδιο έγραψε σε βίντεο story: «Μόλις κατέβηκα από τη σκηνή και με υποδέχονται με τόση αγάπη».

Μετά την ανακοίνωση της νίκης του, το Nemo ανέβηκε ξανά στη σκηνή του Μάλμε για να πει το «The Code» και να παραλάβει το χαρακτηριστικό βραβείο του διαγωνισμού.

NEMO BROKE THE TROPHY HELPPP (fun fact my classmate’s dad helped create this year’s trophy) #Eurovision2024 #Eurovision pic.twitter.com/R1pqYxAib5