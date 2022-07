Το πρώτο μεγάλο τρέιλερ της σειράς – prequel του «Lord of the Rings», The Rings of Power, έδωσε στη δημοσιότητα η Amazon Studios, περίπου 2,5 μήνες πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ντεμπούτο στη σειρά «Lord of the Rings» κάνει η Μόρφιντ Κλάρκ (Morfydd Clark) ως Γκαλάντριελ (Galadriel) και στο τρέιλερ οι θαυμαστές παίρνουν μια πρώτη γεύση από από τους κεντρικούς χαρακτήρες του βασιλείου Númenor.

Ειδικότερα, η Galadriel προειδοποιεί τον Elrond, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Αλαμάγιο (Robert Aramayo) ότι: «ο εχθρός είναι ακόμα εκεί έξω, το ερώτημα είναι πού».

Το πρώτο μέρος της σειράς γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία ενώ όπως ανακοινώθηκε, η παραγωγή θα μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη δεύτερη σεζόν.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια έχουν οι Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα (JA Bayona), Σαρλότ Μπρανστρόμ (Charlotte Brändström) και Γουέιν Γιπ (Wayne Yip).

Πρεμιέρα για τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: The Rings of Power» από το Amazon Prime Video θα είναι στις 2 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται πως ήδη έχουν προβληθεί δύο teaser.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ