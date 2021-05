Ο Μάθιου Πέρι και η Κόρτνεϊ Κοξ, ή αλλιώς ο «Τσάντλερ» και η «Μόνικα», ξεκίνησαν από «Φιλαράκια», έγιναν εραστές και κατέληξαν στα σκαλιά της εκκλησίας. Σύμφωνα όμως με ειδικούς, οι δύο ηθοποιοί έχουν και… μακρινή συγγένεια.

Ο «Τσάντλερ» και η «Μόνικα» – οι δύο αγαπημένοι σταρ των Friends – στην πραγματική ζωή είναι… 11α ξαδέρφια. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν ερευνητές στο online site γενεαλογίας MyHeritage. Όπως ανακάλυψαν οι γενεαλόγοι, ο Μάθιου Πέρι και η Κόρτνεϊ Κοξ έχουν κοινούς συγγενείς τους Γουίλιαμ Όσμπερν Χάσκελ και Έλεν Χάσκελ που παντρεύτηκαν και έζησαν στην Αγγλία περίπου πριν από 500 χρόνια. Η Έλεν και οι δύο γιοι της μετανάστευσαν από την Αγγλία στην Αμερική το 1635. Ο ένας γιος, ο Ρότζερ είναι πρόγονος της Κοξ και ο δεύτερος γιος, ο Γουίλιαμ του Πέρι. Η συγγένειά τους προέρχεται από τη μητέρα της «Μόνικα» και τον πατέρα του «Τσάντλερ».

«Ψάξαμε βαθιά στο παρελθόν τους, ελέγξαμε κάθε όνομα. Βρήκαμε πολλά αρχεία που το στηρίζουν και πιστεύουμε σθεναρά πως συνδέονται με συγγένεια» αναφέρει στο CNNi ο Ρόι Μάντελ, επικεφαλής έρευνας στο MyHeritage. «Δεν είναι κατι που προκαλεί τέτοια έκπληξη. Είναι λογικό όταν πηγαίνεις τόσες γενιές πίσω, οι πιθανότητες οι άνθρωποι να συνδέονται, είναι μεγαλύτερες» εξηγεί ο Μάντελ.

Σύμφωνα με το CNNi, οι γενεαλόγοι για να βρουν το μακρινό αυτό δεσμό αίματος χρησιμοποίησαν διάφορες βάσεις δεδομένων με δισεκατομμύρια ιστορικά αρχεία – περιλαμβανομένων πιστοποιητικών γεννήσεων και θανάτων.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τόσο ο Μάθιου Πέρι, όσο και η Κόρτνεϊ Κοξ, έχει μακρινή συγγένεια και με… την Lady Gaga.

