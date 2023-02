Οι Κόκκινοι κέρδισαν τον αγώνα επάθλου στο χθεσινό (08.02.2023) Survivor All Star και ο άνθρωπος που είχε στείλει μήνυμα στον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη ήταν η Καρολίνα Καλύβα.

Το έπαθλο επικοινωνίας για τους Διάσημους του Survivor All Star περιελάμβανε, αυτή τη φορά, μηνύματα από φίλους και συντρόφους. Και τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη περίμενε… η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα.

Όταν έφτασε η σειρά του Μάριου Πρίαμου και είδε στην οθόνη την Καρολίνα Καλύβα δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.

Του έγραφε πως έξω είναι όλα καλά.

«Yo passenger. Όλα καλά from this side. Συνέχισε έτσι με την αγωνιστικότητά σου και την τρέλα σου να μας χαρίζεις ωραίες στιγμές. Keep it up with the good work» έγραψε η Καρολίνα Καλύβα και το χαμόγελο του Μάριου τα πρόδιδε όλα.

«Θα τα πούμε όταν βγω, εσύ ξέρεις» είπε ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης και της έστειλε φιλί.

Οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.