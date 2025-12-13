Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Ο εισαγγελέας απορρίπτει το αίτημα αποφυλάκισης του Παύλου και η δίκη του ξεκινά κανονικά

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 15 έως την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 45: Οι μέρες μετά το δυστύχημα της Αναστασίας φέρνουν όλους τους ήρωες στα όριά τους. Η Θάλεια, με την προτροπή της Χλόης και της Βιργινίας, αρχίζει να σκέφτεται το ενδεχόμενο εγκλεισμού της Σοφίας σε ψυχιατρική κλινική, αντί για τη φυλακή, ενώ ο Βασίλης δέχεται τον χλευασμό και την επίθεση συμμαθητών του. Την ίδια ώρα, στη φυλακή, η Χριστίνα επιμένει πως εκείνη σκότωσε την Κατρίν, εξοργίζοντας τον Αντρέα. Πριν εκείνος αποχωρήσει, του αποκαλύπτει πως πρέπει να προσέχει τον Χάρη… γιατί είναι δικός του γιος! Στο μεταξύ, ο Πέτρος λαμβάνει ένα γράμμα από τη Νότα για εκείνον και τον Στέφανο και τα δύο αδέλφια συνειδητοποιούν ότι κινδυνεύουν. Η Άννα, σε μια στιγμή ειλικρινούς εξομολόγησης, παραδέχεται στην Ελένη την ψυχική πίεση που βιώνει, υποδυόμενη απλώς την «καλή φίλη», ενώ στην πραγματικότητα αισθάνεται κάτι πολύ βαθύτερο. Ο Νικόλαος επιστρέφει στη Στέρνα μαζί με την Πετρούλα και τη Φανή. Το σπίτι ξαναγεμίζει ζεστασιά, και όταν η Χλόη τους συναντά, ένα ανεπαίσθητο κύμα ζήλιας τη διαπερνά.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 46: Ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Χάρη πως είναι ο πραγματικός του πατέρας και τον προειδοποιεί ότι η Χριστίνα ετοιμάζεται να ομολογήσει ψευδώς πως σκότωσε την Κατρίν. Ο Χάρης, μαζί με την Ειρήνη, προσπαθούν μάταια να τη μεταπείσουν. Η Χλόη επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο στο σπίτι του, γεγονός που προκαλεί τον προβληματισμό της Φανής. Ο Κλεάνθης, αποφασισμένος να εκδικηθεί τον Παύλο, προμηθεύεται όπλο. Η Άννα κάνει ακόμη μία απόπειρα να εκφράσει στην Ελένη τα συναισθήματά της, όμως η προσπάθειά της πέφτει στο κενό. Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τη Σοφία στο κρατητήριο και με έκπληξη διαπιστώνει πως η ψυχική της υγεία έχει κλονιστεί. Ο εισαγγελέας απορρίπτει το αίτημα αποφυλάκισης του Παύλου και η δίκη του ξεκινά κανονικά, προς ικανοποίηση του Νικηφόρου. Κι ενώ ο Παύλος δείχνει πιο σίγουρος από ποτέ ότι θα αθωωθεί, η Θάλεια και ο Κυριάκος ανησυχούν για την έκβαση μιας δίκης που προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των κατοίκων της Στέρνας.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 47: Η Νότα, προκειμένου να γλιτώσει από τα αφεντικά του Λούη, ζητάει χρήματα από την αδελφή της, την Αγγέλα. Παράλληλα η πρώτη μέρα της δίκης του Παύλου ξεκινά και όσο εξελίσσεται η δίκη, αποδεικνύεται πως τελικά ο δικηγόρος του Παύλου, ο Βεργάδης είναι ένας πολύ ικανός αντίπαλος για τον Αντρέα. Και ενώ φαίνεται πως η πλάστιγγα αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα προς το μέρος του Παύλου, εμφανίζεται ένας μάρτυρας που μπορεί να ανατρέψει ξανά τα πάντα. Ο Χάρης ζητάει από τον Κλεάνθη και τον Αντρέα να μιλήσουν οι τρεις τους όταν τελειώσει η δίκη, κάτι που επηρεάζει την απόδοση του Αντρέα στη δίκη αλλά προβληματίζει και ιδιαίτερα τον Κλεάνθη που ακόμα δεν γνωρίζει τίποτα για την πραγματική σχέση του Χάρη με τον Αντρέα! Η κατάσταση της Πετρούλας δείχνει να χειροτερεύει, με τις δύσπνοιές της να γίνονται όλο και πιο συχνές.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 48: Η Χριστίνα σοκάρει το δικαστήριο ομολογώντας τον φόνο της Κατρίν, προκαλώντας την οργή του Κυριάκου και των άλλων που γνωρίζουν την αλήθεια. Ο Κυριάκος και η Θάλεια αποφασίζουν να ερευνήσουν το παρελθόν του Παύλου. Την ίδια στιγμή ο Χάρης αποκαλύπτει στον Κλεάνθη ότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Αντρέας Ιωάννου. Συντετριμμένος, ο Κλεάνθης αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια και εξαφανίζεται. Ο Νικόλαος επισκέπτεται τη Χριστίνα στη φυλακή για να τη μεταπείσει κι εκείνη του αποκαλύπτει ότι ο Παύλος την απειλεί με τη ζωή των παιδιών της. Εντωμεταξύ, ο Λούης ξυπνά από το κώμα και λέει στη Νότα ότι οι αδελφοί Παυλίδη τον εγκατέλειψαν και της ζητά να εκδικηθεί. Η Νότα διώχνει τις πόρνες από το σπίτι και καλεί τον Πέτρο και τον Στέφανο εκεί, ενώ ο Χάρης και ο Αργύρης αναζητούν απεγνωσμένα τον Κλεάνθη…

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση.

Παραγωγή: Primavisione