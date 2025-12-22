Άγιος έρωτας – επόμενo επεισόδιo: Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή μετά την ομολογία της για τον φόνο της Κατρίν

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στo νέo επεισόδιo της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Τα νερά της Ρίτας σπάνε και η διαδικασία της γέννας ξεκινά… Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει. Στην εκκλησία, ο Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες. Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 50: Η Χλόη πληροφορείται τον θάνατο της Πετρούλας και τρέχει πίσω στον Νικόλαο. Παράλληλα, ο Κλεάνθης μεταφέρει τον Γιάννο, την Πόπη και την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα, προκειμένου να παραδώσει το αντρόγυνο στη χωροφυλακή. Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή μετά την ομολογία της για τον φόνο της Κατρίν. Ο Νικηφόρος επισκέπτεται την Αγγέλα στη φυλακή για να την ενημερώσει για τον θάνατο της Νότας, και καλείται στο νοσοκομείο, καθώς ο Λούης συνήλθε και αποφάσισε να κατονομάσει τους συνεργούς του. Την ίδια στιγμή τα νερά της Ρίτας σπάνε και η διαδικασία της γέννας ξεκινά… Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει. Στην εκκλησία, ο Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες. Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση.

Παραγωγή: Primavisione