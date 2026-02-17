Akylas: «Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux» αποκάλυψε ο τραγουδιστής

«Δεν περίμενα αυτή τη στήριξη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες» είπε ο Akylas, σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε μετά τη νίκη του, στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε ο Akylas, ο μεγάλος νικητής του Εθνικού Τελικού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026 στη Βιέννη. «Είμαι ευγνώμων για τον κόσμο που με στήριξε», είπε αρχικά ο Ακύλας στην κάμερα.

Ο Akylas είπε στη συνέχεια: «Το πιο συγκινητικό μήνυμα που έχω λάβει είναι από παιδιά που μου λένε πως αγάπησαν τον εαυτό τους. Δεν περίμενα αυτή τη στήριξη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες γιατί ήταν ένας διαγωνισμός. Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux».

Ο Akylas ανέφερε επίσης: «Με το που πήγα σπίτι μίλησα με τον μπαμπά μου. Κατάλαβα ότι το κοινό ήθελε χειλόφωνο για να δώσω παραπάνω χέρι στη χορογραφία. Θα υπάρξει το χειλόφωνο στη Βιέννη. Ήταν μαγική στιγμή να βλέπω τη μαμά μου πάνω στη σκηνή. Οι επόμενοι μήνες έχουν πολλή δουλειά και πρόβες».

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στη σκηνή δωδέκατος, με ένα άκρως εκκεντρικό look και έχοντας στο πλευρό του τέσσερις χορευτές, οι οποίοι ήταν ντυμένοι όπως ακριβώς είχε ντυθεί και εκείνος στο βίντεο που είχε γυρίσει για να παρουσιάσει το κομμάτι του.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, ο Akylas ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, ενώ οι παρουσιαστές κάλεσαν στο stage την αγαπημένη του μητέρα, η οποία βρισκόταν στο κοινό.