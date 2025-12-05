Αλεξάνδρα Τσόλκα: Όσο συρρικνώνεται το κοινό, συρρικνωνόμαστε κι εμείς άρα ασχολούμαστε με το μικροσύμπαν μας

Αφενός για την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι τηλεοπτικές εκπομπές αφετέρου για τα… εξώδικα που ενίοτε ανταλλάσσουν τα τηλεοπτικά πρόσωπα, μίλησε η Αλεξάνδρα Τσόλκα στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και την δημοσιογράφο Λιλή Πυράκη την Παρασκευή στο STAR.

«Εκτιμώ πολύ πια στην τηλεόραση το πολιτιστικό επίπεδο, δηλαδή να υπάρχει ένας πολιτισμός μεταξύ μας. Δεν μπορώ πια αυτόν τον κανιβαλισμό, αυτό το γάβγισμα, αυτή τη φωνή. Δεν μπορώ, δεν αντέχω σαν άνθρωπος. Πάω να πάθω κρίση πανικού μόλις το ακούω» παραδέχθηκε, η Αλεξάνδρα Τσόλκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δυστυχώς παλιά όταν συνέβαινε αυτό, που έχουμε περάσει από εκπομπές ανεκδιήγητες αλλά ήταν η εποχή των παχέων αγελάδων στην τηλεόραση, έλεγες “άντε ας περάσει κι αυτό” γιατί είχες και πολλές άλλες επιλογές. Το πρόβλημα όμως τώρα νομίζω πως είναι ότι γίνεται εξ επί τούτου και είναι πιο άγριο. Όσο συρρικνώνεται και το κοινό, συρρικνωνόμαστε κι εμείς και άρα ασχολούμαστε με το μικροσύμπαν μας. Αγριάδα, πολλή αγριάδα και μεταξύ των εκπομπών».

«Πάντα υπήρχαν κάποιοι που χαρακτηρίζονταν ως δικομανείς. Εγώ, ας πούμε, δεν θα καθόμουν να ασχοληθώ αν και έχω μία ταπετσαρία από εξώδικα, μηνύσεις και αγωγές» πρόσθεσε, ακόμα, η Αλεξάνδρα Τσόλκα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο STAR.