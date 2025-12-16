Ανδρέας Μικρούτσικος: Έπρεπε να έχω 10 μηνύσεις από τον Μπέο και μπράβο του που δεν μου έχει κάνει

Τον χαμό που επικράτησε με τον Αχιλλέα Μπέο στον αέρα του Real View σχολίασαν σήμερα στην εκπομπή “Buongiorno”, η Φαίη Σκορδά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Αυτά που έχω πει εναντίον του Μπέου ήταν μηνύσιμα και θα μπορούσε να μου έχει κάνει μήνυση. Εγώ έχω φτάσει στα όρια του μηνύσιμου. Εγώ να δεις τι του έχω πει, έπρεπε να έχω δέκα μηνύσεις και μπράβο του που δεν μου έχει κάνει», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε στη συνέχεια: «Η δήλωση ξεκινάει από τη Σοφία Μουτίδου, αυτή είναι η πρώτη το λίθον βαλέτω. Η επίθεση ξεκινάει από το «για τις ξεφτίλες σου». Το ξεκίνησε η εκπομπή και ο ίδιος απάντησε με τον γνωστό του τρόπο. Εμένα δεν με σόκαρε αυτό, με σόκαρε η αρχική πρόθεση να βγάλω τον Μπέο να πει την άποψή του, αυτό είναι μια άλλου τύπου τηλεόραση».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε από την πλευρά του: «Το αλογάκι είναι απλώς ένα πρόσχημα για να φέρουν τον Αχιλλέα Μπέο και να κάνουν νούμερα. Είδαμε ένα ακυβέρνητο καράβι, γιατί οι κοπέλες δεν έχουν την εμπειρία. Τους πέταξε αυτός που αποφάσισε στην αρένα μαζί με τον Αχιλλέα Μπέο και έγινε ότι έγινε. Πολλές εκπομπές φέρνουν τον Αχιλλέα Μπέο για να κάνουν νούμερα. Άλλοι τον έχουν φέρει για να τον ξεπλύνουν».

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε με τη σειρά της: «Εκεί τον έπαιρνε να το κάνει, σε άλλους δεν μιλάει έτσι. Μιλάει σε τέσσερις γυναίκες με αυτόν τον τρόπο και αυτές τις συμπεριφορές δεν τον βλέπουμε να τις έχει σε άλλους, που δεν τον παίρνει».