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Η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision και το 2027 λόγω του πολέμου στη Γάζα

Το RTE δήλωσε ότι δεν θα λάβει μέρος ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό το 2027
FILE - An Eurovision flag flies at the port of Burgas, on Bulgaria's Black Sea coast, which will host the 71st Eurovision Song Contest in 2027, Friday, Aug. 14, 2026.
AP Photo/Valentina Petrova, File
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Επιμένει στη στάση της σχετικά με τη συμμετοχή της στη Eurovision 2027 η Ιρλανδία καθώς δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού, για δεύτερη συνεχή χρονιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στη Γάζα.

Η Ιρλανδία ήταν μια από τις πέντε χώρες που δεν έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση της Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μαζί με την Ισλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας AvroTros ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό και το 2027.

«Το RTE νιώθει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί δεδομένης της φρικτής και συνεχιζόμενης απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσο πολλών αμάχων», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε ανακοίνωση.

Το RTE δήλωσε ότι δεν θα λάβει μέρος ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό το 2027.

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