Όσα είπε στην έναρξη του Αννίτα AirLines.

Η Αννίτα Πάνια επέστρεψε στις οθόνες μας μέσα από τη συχνότητα του Νέου Έψιλον με την εκπομπή «Αννίτα AirLines». Αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο της υπό τον ήχο του «Love is in the air» καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές στην νέα εκπομπή και παρουσιάζοντας τους συνεργάτες της. Δείτε ποιοι βρίσκονται μαζί της και όσα είπε στην πρεμιέρα της εκπομπής της!