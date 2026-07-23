Μαρία Αναστασοπούλου για Μάτι: «Δεν έχει υπάρξει κάτι πιο δύσκολο να διαχειριστείς στον αέρα»

Η Μαρία Αναστασοπούλου μέσω της εκπομπής «Live You», αναφέρθηκε σε εκείνο το πρωινό, μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, όπου είχαν βρεθεί 26 άνθρωποι απανθρακωμένοι σε ένα οικόπεδο.

«Είναι σήμερα τα 8 χρόνια, κανείς μας δεν πρόκειται να ξεχάσει εκείνο το πρωινό που δεν είχαμε καμία αντίληψη της κατάστασης…», είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου την Πέμπτη (23.07.2026) για την τραγωδία στο Μάτι Αττικής.

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Η Μαρία Αναστασοπούλου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Κάποια στιγμή θυμάμαι τον αρχισυντάκτη μας τότε, Νίκο Κονιτόπουλο, να μου λέει ότι πρέπει να πάμε στο Μάτι, να συνδεθούμε με τη Μαρία Βούσουλα που ήταν στο σημείο, γιατί σε ένα οικόπεδο έχουν βρεθεί 30 άνθρωποι αγκαλιασμένοι.

Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάτι πιο δύσκολο να διαχειριστείς στον αέρα. Έχουμε ζήσει κι άλλες τραγωδίες, προφανώς…».