Απίστευτη γκάφα στο «The Chase»: Οι παίκτες έδωσαν την ίδια λανθασμένη απάντηση με τη «Γυναίκα με τα μαύρα»

Ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού «The Chase», με οικοδέσποινα τη Μαρία Μπεκατώρου, προβλήθηκε στο MEGA το απόγευμα της Τετάρτης (18.03.2026) και οι τρεις παίκτες θα μείνουν στην…. ιστορία για την απίστευτη γκάφα που έκαναν.

Καρά τη διάρκεια του ««The Chase» η παρουσιάστρια έκανε ερωτήσεις τόσο στην Chaser, τη «Γυναίκα με τα μαύρα», όσο και στους διαγωνιζόμενους. Όταν λοιπόν εκείνη έδωσε μία λάθος απάντηση στην ερώτηση οι τρεις παίκτες είχαν τη δυνατότητα να τη νικήσουν. Όμως δεν το έκαναν διότι έδωσαν την ίδια λανθασμένη απάντηση, ξαφνιάζοντας τη Μαρία Μπεκατώρου.

Η ερώτηση ήταν ιστορική και αφορούσε τις εποχές πριν τη μέση παλαιολιθική.

«Ποια εποχή προηγείται της μέσης παλαιολιθικής εποχής;», ρώτησε η παρουσιάστρια.

«Του Χαλκού», απάντησε λανθασμένα η «Γυναίκα με τα μαύρα» και η Μαρία Μπεκατώρου έδωσε… πάσα στους παίκτες να δώσουν τη σωστή απάντηση και να κερδίσουν.

«Μαρία, θα πούμε του Χαλκού», είπαν οι παίκτες ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα, ξαφνιάζοντας την παρουσιάστρια.

«Αυτό απάντησε η Chaser», τους είπε, με εκείνους να δικαιολογούνται, λέγοντας ότι δεν το πρόσεξαν!

«Αυτό απάντησε. Οπότε δεν είναι σωστή απάντηση και η σωστή απάντηση είναι Πρώιμη. Χρονόμετρο», ανέφερε η οικοδέσποινα του «The Chase» και πέρασαν στην επόμενη ερώτηση.