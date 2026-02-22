Cinobo: Όλες οι καθηλωτικές σειρές που ήρθαν και πρέπει να δείτε – Απολαύστε το Ludwig και το State of the Union

Προσεκτικά επιλεγμένες παραγωγές ανεβαίνουν για ατελείωτο streaming στο Cinobo, φέρνοντας στις οθόνες μας τις καλύτερες ιστορίες του κόσμου, σε επεισόδια. Σειρές που πρωτοεμφανίζονται στην Ελλάδα, μοναδικές δημιουργίες από κινηματογραφικούς σκηνοθέτες αλλά και παραγωγές από όλο τον πλανήτη που απέδειξαν πως η απόσταση ανάμεσα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο δεν είναι τόσο μεγάλη.

Στο Cinobo μπορείτε να παρακολουθήσετε το State of the Union, την κατά Στίβεν Φρίαρς και Νικ Χόρνμπι πρόταση στη ρομαντική κομεντί, το Ludwig, την φρέσκια και εθιστική πρόταση στο πολυαγαπημένο είδος του whodunit, το Party Down ή αλλιώς το καλύτερο sit-com που δεν έχετε δει ακόμα και το New Years, που μεταγράφει με επιτυχία τη συνταγή της τριλογίας Before του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ στην Ισπανία και ραγίζει καρδιές.

Θα βρείτε, επίσης, την επιτομή του σύγχρονου ρομάντζου Normal People με τον Πολ Μέσκαλ και την Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, το κοινωνικά ευσυνείδητο Mr Bates vs. The Post Office, που θα έκανε τον Κεν Λόουτς να ξεσπάσει σε χειροκρότημα, το προφητικό Years & Years με την Έμα Τόμσον στον πιο ανατριχιαστικό ρόλο της καριέρας της και τη δανέζικη απάντηση στο Office που ακούει στο όνομα The Orchestra.

Θα απολαύσετε σειρές από τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη. Από την Μεγάλη Βρετανία έως τη Νέα Ζηλανδία και απο την Ισπανία ως τη Νορβηγία. Σειρές που καλύπτουν όλο το φάσμα των ειδών: αστυνομικά θρίλερ, κοινωνικά δράματα, ξεκαρδιστικές κωμωδίες, σκεπτόμενο sci-fi, ιστορίες έρωτα και φαντασίας. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα σε μια μόνο πλατφόρμα.

State of the Union

Μπορεί να πηγαίνουν μαζί σε θεραπεία, αλλά ίσως μαθαίνουν περισσότερα για τους εαυτούς τους αράζοντας στην παμπ. Μια κωμωδία ακριβείας πάνω σε σχέσεις στο όριο της καταστροφής, σε σενάριο Νικ Χόρνμπι, σκηνοθεσία Στίβεν Φρίαρς, και με πρωτοκλασάτο καστ.

Κάθε εβδομάδα, πριν την κοινή συνεδρία θεραπείας τους ένα ζευγάρι συναντιέται στην τοπική παμπ. Δύο χαρακτήρες, δύο ηθοποιοί, μία τοποθεσία, ένας διάλογος. Κάθε επεισόδιο χαρτογραφεί τη σχέση τους μέσα από τις συζητήσεις τους: Πώς ήταν οι ζωές τους, τι τους έφερε κοντά, τι τους σπρώχνει μακριά.

Ludwig

Όταν τα μυστήρια της Μις Μαρπλ συναντούν το κυριακάτικο σταυρόλεξο! Μια έρευνα εμπλέκει έναν ευφυή, αποξενωμένο άντρα που παίρνει την ταυτότητα του αγνοούμενου δίδυμού του. Τι μπορεί να πάει λάθος; Πρωταγωνιστεί ο Ντέιβιντ Μίτσελ της καλτ λατρείας «Peep Show».

Η ζωή του λύτη γρίφων Τζον «Λούντβιχ» Τέιλορ ανατρέπεται όταν ο δίδυμος αδελφός του, ο αστυνομικός Τζέιμς Τέιλορ, εξαφανίζεται. Τότε, ο Τζον θα πρέπει απρόθυμα να έρθει σε επαφή με απείρως περισσότερο κόσμο από όσο θα ήθελε. Και, υιοθετώντας την ταυτότητά του δίδυμού του, να ξεκινήσει μια κρυφή έρευνα για τον εντοπισμό του.

Party Down

Μπράιαν Γκόρντον, Φρεντ Σάβατζ, Κεν Μαρίνο

Διαθέσιμη

Μια ομάδα επίδοξων ηθοποιών και σεναριογράφων εργάζονται για μια εταιρεία catering στο Λος Άντζελες, σερβίροντας σε διάφορες εκδηλώσεις ενώ περιμένουν την μεγάλη τους ευκαιρία στη showbiz. Η σκληρή πραγματικότητα των ονείρων του Χόλιγουντ μέσα από αμήχανα πάρτι και προσωπικά άγχη.

Με επικεφαλής τον αιώνια αισιόδοξο αλλά ανίκανο Ρον, το συνεργείο αντιμετωπίζει επιτηδευμένους πελάτες, προσωπικές κρίσεις και τις δικές του δυσλειτουργικές δυναμικές.

New Years

Πνευματικό παιδί του «One Day» και της τριλογίας «Before», η νέα σειρά του Ροντρίγκο Σορογκόγιεν ακολουθεί ένα ζευγάρι σε 10 πρωτοχρονιές, 10 στιγμές από την κοινή ζωή τους, άλλοτε όμορφες, άλλοτε γλυκόπικρες, άλλοτε δύσκολες. Η ζεστή αγκαλιά που καμιά φορά ψάχνουμε στην τηλεόραση τις γιορτές.

Η Άνα γίνεται 30 χρονών ανήμερα Πρωτοχρονιάς, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες στη ζωή της: συγκατοικεί, δεν της αρέσει η δουλειά της, κάνει διαρκώς νέες φιλίες. Ο Όσκαρ, από την άλλη, φαίνεται να τα έχει όλα λυμένα: γιατρός, με πιστούς φίλους, μια υποθήκη και μια σχέση στον αυτόματο. Το βράδυ όμως που οι δυο τους γίνονται 30, συναντιούνται, ερωτεύονται και ξεκινούν μια σχέση που τα πάνω και τα κάτω της θα διαρκέσουν δέκα χρόνια.

Mετά το Πάρτι

Πίτερ Σάλμον

Διαθέσιμη

Η ζωή της Πένι ανατρέπεται όταν κατηγορεί τον σύζυγό της, Φιλ, για σεξουαλικό έγκλημα σε ένα πάρτι. Όταν κανείς δεν την πιστεύει, οδηγείται σε διαζύγιο και σε αποξένωση από την κόρη της, τη Γκρέις. Πέντε χρόνια αργότερα, ο Φιλ επιστρέφει και η Γκρέις τον καλωσορίζει ξανά, αναζωπυρώνοντας τον αγώνα της Πένι για την αλήθεια.

Παράλληλα, η Πένι έρχεται αντιμέτωπη με τις αντιδράσεις της κοινότητας, τα ακτιβιστικά της ένστικτα και μια διαρκώς τεταμένη σχέση με την κόρη της.

Στον Δρόμο

Μάθιου Σάβιλ, Μίρα Φόουλκς, Τιμ Μίντσιν

Διαθέσιμη

Ένας αποτυχημένος μουσικός ταξιδεύει στην αυστραλιανή ενδοχώρα μαζί με ένα πιάνο. Στον δρόμο γνωρίζει μια ανήλικη που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της. Μαζί, μέσα από απρόβλεπτες στάσεις και συγκρούσεις, έρχονται αντιμέτωποι με τις απώλειες, τα λάθη και τις επιλογές τους, σε ένα ταξίδι που αλλάζει σταδιακά και τους δύο.

Normal People

Δύο άνθρωποι, πάντα μαζί, πάντα μακριά. Το πιο σαρωτικό ρομαντικό δράμα των τελευταίων χρόνων, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Σάλι Ρούνεϊ, έγινε το πρώτο μεγάλο τηλεοπτικό φαινόμενο των ’20s, παρέσυρε τους θεατές στη συναισθηματική του δίνη κι έκανε σταρ εν μια νυκτί τους πρωταγωνιστές του.

Σε ένα σχολείο μιας μικρής πόλης στα δυτικά της Ιρλανδίας, ο Κόνελ είναι ένας συμπαθής, εμφανίσιμος και αθλητικός ποδοσφαιριστής. Η Μαριάν είναι μια περήφανη και αντιδημοφιλής μοναχική γυναίκα που αποφεύγει ενεργά τους συμμαθητές της και αμφισβητεί την εξουσία των καθηγητών. Μια παράξενη και ακατάλυτη σχέση αναπτύσσεται μεταξύ των δύο εφήβων – που είναι αποφασισμένοι να την αποκρύψουν από τους συνομηλίκους τους.

Mr Bates vs. The Post Office

Ο Τόμπι Τζόουνς δίνει μια αξέχαστη ερμηνεία σε μια από τις πιο πολύκροτες μεταφορές αληθινών γεγονότων στη μικρή οθόνη. Μια υπόθεση κακοδικίας που συγκλόνισε τη Βρετανία, απαθανατίστηκε με κάθε λεπτομέρεια και οδήγησε ακόμα και στη δικασιτκή επανεξέταση της υπόθεσης!

Όταν χρήματα άρχισαν φαινομενικά να εξαφανίζονται από τα τοπικά υποκαταστήματά του, το Ταχυδρομείο του Ηνωμένου Βασιλείου κατηγόρησε εσφαλμένα τους διαχειριστές του για την φαινομενική απώλεια. Εκατοντάδες παρενοχλήθηκαν, κατηγορήθηκαν για κλοπή και απάτη, ακόμη και οδηγήθηκαν στη φυλακή – αφήνοντας ζωές, γάμους και φήμες σε ερείπια. Όμως το ζήτημα προκλήθηκε στην πραγματικότητα από λάθη στο ίδιο το σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Ταχυδρομείου- κάτι που το ίδιο αρνιόταν επί χρόνια.

Years & Years

Μπορεί να χαρακτηρίστηκε sci-fi, όμως η καθηλωτική σειρά του Ράσελ Τ. Ντέιβις περιγράφει με ανατριχιαστική ακρίβεια το σύγχρονό μας πολιτικό γίγνεσθαι, από την οικονομική κατάρρευση μέχρι την άνοδο της λαϊκιστικής ακδροδεξιάς, προβλέποντας το ζοφερό παρόν μας ήδη από το 2019.

Καθώς η Βρετανία μετατρέπεται σιγά σιγά σε δικτατορία με την πάροδο των χρόνων, οι ζωές μιας τυπικής πολυάσχολης οικογένειας από το Μάντσεστερ συγκλίνουν σε μια κρίσιμη νύχτα του 2019.

The Orchestra

Aν οι εργαζόμενοι του The Office ήταν μουσικοί σε συμφωνική ορχήστρα. Μια απρόβλεπτη κωμωδία καταστάσεων από τη Δανία που με το πανέξυπνο σενάριό της εξερευνά τη σύγχυση, τις φιλοδοξίες και τις αδυναμίες των χαρακτήρων με τρυφερότητα και σαρκασμό.

Η σειρά The Orchestra (2022) είναι μια δανέζικη κωμωδία που εστιάζει στις καθημερινές προκλήσεις μιας συμφωνικής ορχήστρας. Μέσα από τις ζωές των μουσικών και του μαέστρου, αναδεικνύονται οι εντάσεις και οι προσωπικές σχέσεις, προσφέροντας μια τρυφερή και χιουμοριστική ματιά στον κόσμο της κλασικής μουσικής.

