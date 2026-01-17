Δάφνη Μπόκοτα για Eurovision: Επιτέλους κατάλαβε η δημόσια τηλεόραση ότι ο διαγωνισμός είναι ατού

Η Δάφνη Μπόκοτα συνέδεσε το όνομά της με την Eurovision, καθώς για χρόνια παρουσίαζε τους μουσικούς διαγωνισμούς. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, μίλησε για το τέλος της συνεργασίας της με την ΕΡΤ και τον τρόπο που το έμαθε.

Ειδικότερα, η Δάφνη Μπόκοτα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «έφυγα τότε από το Fame Story για να προετοιμάσω την Eurovision, την οποία προετοίμασα και δεν πήγα τελικά. Το Fame Story ήταν η πρώτη μου επαφή με την ιδιωτική τηλεόραση από το οποίο χρειάστηκε να φύγω, δηλαδή το εγκατέλειψα για να γυρίσω στην Eurovision για να… με εγκαταλείψει στη συνέχεια η Eurovision. Ήταν μια ωραία αλυσίδα».

«Εγώ δεν είχα καταλάβει κανένα πρόβλημα εκείνη τη χρονιά, μάλιστα δούλευα κανονικά, πρότεινα την Έλενα Παπαρίζου. Πέρασε η πρόταση μου και ξαφνικά μου ανακοίνωσε ο κ. Παναγόπουλος, που ήταν τότε πρόεδρος της ΕΡΤ, ότι “δεν θα το κάνεις εσύ, θα το κάνει μια άλλη κοπέλα”. Δεν μου το εξήγησαν ποτέ, ζήτησα τον “λογαριασμό” αλλά δεν έμαθα ποτέ».

«Τα τελευταία χρόνια, επιτέλους, κατάλαβε η δημόσια τηλεόραση ότι είναι ατού η Eurovision. Κάτι για το οποίο χτυπιόμουν επί χρόνια και ήταν αδύνατο να το περάσω» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Δάφνη Μπόκοτα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή του OPEN.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδόθηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού και ακολουθούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Α’ Ημιτελικός του ελληνικού τελικού θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.