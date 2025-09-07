Media

Disney+: 2 ταινίες και 3 σειρές που έρχονται τον Σεπτέμβριο και δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε

Λίλο και Στιτς, Swiped, Chad Powers, Only Murders in the Building K5 και Sneaker Wars: Adidas V. Puma θα μας καθηλώσουν στον καναπέ, όλο τον Σεπτέμβριο
Το Disney+ έχει ετοιμάσει όλα όσα χρειάζεται κανείς, για να αντέξει την δύσκολη επιστροφή στις υποχρεώσεις, μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Με 2 νέες ταινίες και 3 νέες σειρές, η γνωστή πλατφόρμα υπόσχεται μερικές στιγμές χαλάρωσης παρά το γεγονός πως το καλοκαίρι μας έχει ήδη αποχαιρετήσει.

Λίλο και Στιτς, Swiped, Chad Powers, Only Murders in the Building K5, Sneaker Wars: Adidas V. Puma είναι λίγες από τις ταινίες και τις σειρές που θα μας κάνουν να καθηλωθούμε στον καναπέ τον Σεπτέμβριο, έχοντας την πλατφόρμα του Disney+ ανοιχτή στην τηλεόρασή μας.

Το Disney+, με αποκλειστικό περιεχόμενο και χιλιάδες τίτλους, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να φέρει περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, όλα με μόλις το πάτημα ενός κουμπιού.

Λίλο & Στιτς

Τώρα διαθέσιμο

Μην χάσετε αυτήν την αστεία και συγκινητική live action επανέκδοση της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney. Όταν η μοναχική Λίλο υιοθετεί τον Στιτς, ένα εξωγήινο «κουτάβι», εκείνος βοηθά τη διαλυμένη οικογένειά της να ξανασμίξει, προκαλώντας, όμως, ξεκαρδιστικό χάος στα νησιά της Χαβάης.

Lilo και Stitch
©2025 Disney

Swiped

Ταινία των 20th century studios

Διαθέσιμη από 19 Σεπτεμβρίου

Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της ιδρύτριας της Bumble, η ταινία «Swiped» παρουσιάζει την Whitney Wolfe και την προσπάθειά της να μπει στον ανδροκρατούμενο κόσμο της τεχνολογίας.

Swiped
© 2025 Disney
Swiped
© 2025 Disney

Chad Powers

Πρωτότυπη σειρά, διαθέσιμη από 30 Σεπτεμβρίου

Πρεμιέρα με 2 επεισόδια

Οκτώ χρόνια μετά από ένα ασυγχώρητο λάθος που κατέστρεψε την πολλά υποσχόμενη καριέρα του στο κολεγιακό ποδόσφαιρο, ο φιλόδοξος quarterback Ρας Χόλιντεϊ προσπαθεί να αναζωογονήσει τα όνειρά του μεταμφιεσμένος ως Chad Powers, ένας ταλαντούχος αλλά εκκεντρικός τύπος, που εμφανίζεται ξαφνικά στην προβληματική ομάδα των South Georgia Catfish.

Chad Powers
© 2025 Disney

Only Murders in the Building K5

Πρωτότυπη σειρά, διαθέσιμη από 9 Σεπτεμβρίου

Πρεμιέρα με 3 επεισόδια

Μετά τον θάνατο του αγαπημένου τους θυρωρού, του Λέστερ, ο Τσαρλς, ο Όλιβερ και η Μέιμπελ αρνούνται να πιστέψουν ότι ήταν ατύχημα. Η έρευνά τους τους φέρνει σε σκοτεινές γωνιές της Νέας Υόρκης και πιο πέρα, όπου ξεσκεπάζουν έναν επικίνδυνο ιστό από μυστικά που συνδέουν ισχυρούς δισεκατομμυριούχους, μαφιόζους της παλιάς σχολής και τους μυστηριώδεις κατοίκους του Αρκόνια. Το τρίο ανακαλύπτει ένα βαθύτερο χάσμα μεταξύ της ιστορικής πόλης που νόμιζαν ότι γνώριζαν και της Νέας Υόρκης που διαμορφώνεται γύρω τους, όπου η παλιά μαφία παλεύει να κρατηθεί όσο εμφανίζονται νέοι, ακόμα πιο επικίνδυνοι παίκτες.

Only Murders in the building K5
© 2025 Disney
Only Murders in the building K5
© 2025 Disney

Sneaker Wars: Adidas V. Puma

Πρωτότυπη σειρά, διαθέσιμη από 24 Σεπτεμβρίου

Η σειρά εξετάζει σε βάθος την πολλών δεκαετιών άγρια διαμάχη ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους κολοσσούς αθλητικών ειδών, που προέκυψε μέσα από μια οικογενειακή έριδα. Οι αδελφοί Άντι και Ρούντι Ντάσλερ ίδρυσαν την Adidas και την Puma, μετατρέποντας την προσωπική τους σύγκρουση σε μια μάχη επικράτησης στον αθλητικό κόσμο. Η σειρά αποκαλύπτει την απαρχή της διάσπασής τους, τις καινοτόμες συνεισφορές τους στην κουλτούρα του αθλητισμού και το πώς ο μεταξύ τους ανταγωνισμός μεταμόρφωσε τη βιομηχανία των αθλητικών παπουτσιών.

Μέσα από συνεντεύξεις με ειδικούς, αθλητές, και γνώστες του χώρου, η σειρά δίνει έμφαση στις κομβικές στιγμές στην ιστορία των δύο εταιρειών, στην επιρροή τους στην παγκόσμια μόδα, και στην αδιάκοπη παρακαταθήκη των δύο αδελφών, ο ανταγωνισμός των οποίων άλλαξε το παιχνίδι για πάντα.

