Disney+: 6 σειρές και 1 ταινία που ήρθαν για να μείνουν – Διαθέσιμα τα «The Beauty» και «Wonder Man»

Έξι σειρές και μία ταινία έρχονται για να προστεθούν στο πλούσιο περιεχόμενο της Disney+ αυτόν τον μήνα.

Το Disney+ γιορτάζει την νέα χρονιά με κορυφαίες προσθήκες και αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και Hulu.

Η νέα σειρά του FX, The Beauty, από τον Ryan Murphy, έρχεται στις 22 Ιανουαρίου και μας βάζει σε ένα δυστοπικό κόσμο, όπου ένας σεξουαλικά μεταδιδόμενος ιός που προσφέρει την τέλεια ομορφιά, φέρνει μαζί τρομακτικές συνέπειες. Η πολυαναμενόμενη μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων, της Marvel Television, Wonder Man, όπου δυο ηθοποιοί, σε τελείως διαφορετική φάση στη ζωή τους, προσπαθούν να πάρουν τον ρόλο που θα τους αλλάξει τη ζωή.

Η νέα χρονιά, φέρνει επίσης νέους κύκλους των σειρών Χίλια Χτυπήματα και Tell me Lies, ενώ στις 14 Ιανουαρίου, ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό ταξίδι ζωής στις επτά ηπείρους, με το Από πόλο σε πόλο με τον Γουίλ Σμιθ, του National Geographic.

The Beauty

Πρωτότυπη σειρά του FX

Διαθέσιμη στις 22 Ιανουαρίου με 3 επεισόδια

Στη νέα σειρά του FX, «The Beauty», ο κόσμος της μόδας απειλείται όταν διάσημα μοντέλα αρχίζουν να πεθαίνουν μυστηριωδώς. Οι πράκτορες του FBI, Κούπερ Μάντσεν και Τζόρνταν Μπένετ, ταξιδεύουν στο Παρίσι για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Η έρευνά τους αποκαλύπτει έναν σεξουαλικά μεταδιδόμενο ιό που προσφέρει τέλεια ομορφιά, αλλά με τρομακτικές συνέπειες.

Σύντομα, μπαίνουν στο στόχαστρο του εκπροσώπου της Εταιρείας, του δισεκατομμυριούχου που δημιούργησε το φάρμακο που ονομάζεται, «The Beauty», ο οποίος θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αυτοκρατορία του, ακόμα και να εξαπολύσει τον Εκτελεστή του. Καθώς η επιδημία εξαπλώνεται, ο Τζέρεμι, ένας μοναχικός κι απελπισμένος άντρας, μπλέκεται στο χάος, αναζητώντας το νόημα στη ζωή του, ενώ οι πράκτορες ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου σε Παρίσι, Βενετία, Ρώμη και Νέα Υόρκη για να σταματήσουν μια απειλή που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της ανθρωπότητας.

Wonder Man

Πρωτότυπη σειρά της Marvel Television

Διαθέσιμη στις 28 Ιανουαρίου

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Ο επίδοξος ηθοποιός του Χόλιγουντ, Σάιμον Γουίλιαμς, κάνει ό,τι μπορεί για να ανελιχθεί επαγγελματικά. Σε μια τυχαία συνάντηση με τον Τρέβορ Σλάτερι, έναν ηθοποιό στη δύση της καριέρας του, μαθαίνει ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης, Βον Κόβακ, σκοπεύει να επανεκδώσει την ταινία ηπερηρώων, «Wonder Man».

Οι δυο ηθοποιοί, σε διαμετρικά αντίθετη φάση ζωής, πασχίζουν να πάρουν κάποιον ρόλο σ’ αυτήν την ταινία που θα τους αλλάξει τη ζωή, ενώ οι θεατές ρίχνουν μια κρυφή ματιά στα παρασκήνια της βιομηχανίας του θεάματος.

Χίλια χτυπήματα Κ2

Πρωτότυπη σειρά

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Η σειρά είναι εμπνευσμένη από τις αληθινές ιστορίες μιας ομάδας χαρακτήρων που μάχονται για την επιβίωσή τους στο βίαιο Ανατολικό Λονδίνο τη δεκαετία του 1880. Ο δεύτερος κύκλος διαδραματίζεται έναν χρόνο αργότερα. Ο Εζεκάια είναι πλέον αγνώριστος, ενώ ο Σούγκαρ Γκούντσον έχει απομακρυνθεί απ’ την οικογένειά του και το έχει ρίξει στο πιοτό. Καθώς το Γουόπινγκ μοιάζει να πλησιάζει στο τέλος του, η Μαίρη Καρ επιστρέφει στο Λονδίνο με την πιστή βοηθό της, την Άλις Ντάιμοντ.

Με τη Μαίρη απούσα, η Ελάιζα απέτυχε ως βασίλισσα και είναι πλέον εξόριστη, ενώ ο Ίντιγκο Τζέρεμι έχει και πάλι τον έλεγχο των Ελεφάντων. Η Μαίρη επιστρέφει για να ενώσει ξανά τους 40 Ελέφαντες και να διεκδικήσει ξανά το στέμμα της. Βοηθάει τον Σούγκαρ να συνέλθει, μιας και του έχει μια αποστολή, και συμμαχεί μ’ έναν απρόθυμο Εζεκάια για να καταστρέψουν μια και καλή τον Ίντιγκο Τζέρεμι. Ως συνήθως, η Μαίρη έχει ένα σχέδιο. Και αυτήν τη φορά, είναι πιο επικίνδυνο από ποτέ.

Tell me lies K3

Πρωτότυπη σειρά

Διαθέσιμη

Στον τρίτο κύκλο του, «Tell Me Lies», παρακολουθούμε τη Λούσι Όλμπραϊτ και τον Στίβεν ΝτεΜάρκο να αναζωπυρώνουν τον ταραχώδη έρωτά τους, καθώς στο Κολέγιο Μπερντ αρχίζει το εαρινό εξάμηνο. Υπόσχονται πως αυτήν τη φορά θα είναι αλλιώς, όμως οι αμαρτίες του παρελθόντος ακυρώνουν τις καλές προθέσεις τους, και η Λούσι βρίσκεται μπλεγμένη σε μια υπόθεση που θέλει να αποφύγει πάση θυσία.

Παράλληλα, οι ολέθριες επιπτώσεις της περασμένης χρονιάς αναγκάζουν και τους φίλους της Λούσι και του Στίβεν να έρθουν αντιμέτωποι με τις δικές τους βλαβερές συμπεριφορές. Καθώς σκανδαλώδη μυστικά σιγοβράζουν στην πανεπιστημιούπολη, ζοφερές συνέπειες απειλούν τη Λούσι και όλους γύρω της.

Από πόλο σε πόλο με τον Γουίλ Σμιθ

Πρωτότυπη σειρά του National Geographic

Διαθέσιμη

Μέσα σε πέντε χρόνια γυρισμάτων, το «Από Πόλο Σε Πόλο Με Τον Γουίλ Σμιθ», ακολουθεί τον Γουίλ σε όλες τις επτά ηπείρους, ενώ ταξιδεύει από τους παγετώνες της Ανταρκτικής στις ζούγκλες του Αμαζονίου, στα βουνά των Ιμαλαΐων, στις ερήμους της Αφρικής, στα νησιά του Ειρηνικού και στα παγόβουνα της Αρκτικής. Εμπνευσμένος από τον αείμνηστο μέντορά του να εξερευνήσει τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής, ο Γουίλ αντιμετωπίζει απίστευτες προκλήσεις για 100 ημέρες: κάνει σκι στον Νότιο Πόλο, πιάνει ένα γιγάντιο ανακόντα, αρμέγει μια δηλητηριώδη ταραντούλα, σκαρφαλώνει σε βουνά και καταδύεται στους πάγους του Βόρειου Πόλου.

Με την καθοδήγηση ειδικών, επιστημόνων και εξερευνητών, ο Γουίλ βοηθά να γίνουν παγκόσμιες επιστημονικές ανακαλύψεις και δημιουργεί βαθιές ανθρώπινους δεσμούς – από την κοινότητα Γουαοράνι του Αμαζονίου μέχρι τη φυλή Σαν της Καλαχάρι – των οποίων η γνώση και η ανθεκτικότητα προσφέρουν σημαντικά μαθήματα για το μέλλον μας στον πλανήτη. Με κινηματογραφική αφήγηση, αποκλειστική πρόσβαση και την αυθεντικότητα που μόνο το National Geographic μπορεί να προσφέρει, αυτή η μοναδική περιπέτεια συνδυάζει την αιχμή της επιστήμης, τη δυναμική περιβαλλοντική αφήγηση και την τολμηρή εξερεύνηση.

Abbott Elementary K5

Σειρά

Διαθέσιμη

Μια κωμική σειρά για μια ομάδα αφοσιωμένων, παθιασμένων δασκάλων – και μιας διευθύντριας λίγο εκτός τόπου και χρόνου – που παλεύουν με το δημόσιο σχολικό σύστημα της Φιλαδέλφειας. Παρά τις αντιξοότητες, είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν τους μαθητές τους να πετύχουν στη ζωή.

Μπορεί να μην έχουν ούτε προσωπικό ούτε πόρους, αλλά αυτοί οι απίθανοι δημόσιοι λειτουργοί αγαπούν τη δουλειά τους, ακόμα κι αν απεχθάνονται την αδιαφορία της Σχολικής Διεύθυνσης για την εκπαίδευση των παιδιών.

Tron: Ares

Ταινία της Disney

Διαθέσιμη

Ετοιμαστείτε για τη συγκλονιστική δράση και περιπέτεια που λέγεται: «Tron: Ares».

Όταν ένα πολύ εξελιγμένο πρόγραμμα που λέγεται Ares πηγαίνει από τον ψηφιακό κόσμο στον πραγματικό σε μια επικίνδυνη αποστολή, σηματοδοτείται η πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με οντότητες της Τ.Ν.