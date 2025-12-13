Disney: «Φωτιά» στα social media με το φιλοπαλαιστινιακό καρπουζάκι σε διαφήμιση για τα Χριστούγεννα

Σάλος στα social media από διαφήμιση της Disney για τα Χριστούγεννα, καθώς χρήστες του διαδικτύου εντόπισαν για μία στιγμή ένα μικρό «φιλοπαλαιστινιακό» αυτοκόλλητο καρπουζιού πάνω στο λάπτοπ ενός κοριτσιού στο βίντεο.

Το αυτοκόλλητο εμφανίζεται για λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα μέσα σε διαφήμιση διάρκειας 90 δευτερολέπτων για την πλατφόρμα Disney+, βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από τρεις εβδομάδες, καθώς ο διεθνής όμιλος ξεκινούσε την εορταστική καμπάνια για τα Χριστούγεννα.

Το καρπούζι χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες ως σύμβολο υπέρ της Παλαιστίνης, καθώς τα χρώματά του – κόκκινο, μαύρο, λευκό και πράσινο – συμπίπτουν με εκείνα της παλαιστινιακής σημαίας.

Μετά την προβολή του σποτ, αρκετοί χρήστες στα social media σχολίασαν πως η Disney το ενέταξε ως «υποσυνείδητο» φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα, απευθυνόμενο μάλιστα σε οικογενειακό κοινό.

Η συζήτηση πήρε ευρύτερες διαστάσεις όταν η βρετανική «Telegraph» δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Το κρυφό φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα στη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της Disney».

Ο αρθρογράφος υποστήριξε ότι η εταιρεία έχει «σοβαρά ερωτήματα να απαντήσει».

Δείτε την «επίμαχη» διαφήμιση, με το «φιλοπαλαιστινιακό» καρπουζάκι στο λάπτοπ του κοριτσιού στο 0:13”:

Από την πλευρά της η Disney απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι «πέρασε» φιλοπαλαιστινιακό συμβολισμό και ξεκαθάρισε: «Το αυτοκόλλητο που φαίνεται στη διαφήμιση επιλέχθηκε τυχαία και δεν αποτελεί πολιτική δήλωση».