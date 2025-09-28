Disney+: Οι 15 νέες σειρές που θα μας καθηλώσουν στον καναπέ – Μεταξύ αυτών «Όλα επιτρέπονται» και «Lego Star Wars»

Το Disney+ ανακοινώνει το νέο περιεχόμενο που έρχεται αυτό το φθινόπωρο, με πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές σειρές και τους αγώνες του UEFA Champions League Γυναικών, που θα μεταδίδονται ζωντανά, προσφέροντας στους συνδρομητές κορυφαία ψυχαγωγία.

Οι συνδρομητές ήδη ανυπομονούν για τη νέα πρωτότυπη νομική δραματική σειρά του Ryan Murphy, «Όλα Επιτρέπονται» (All’s Fair), με πρωταγωνιστές την Kim Kardashian, τη Naomi Watts, τη Niecy Nash-Betts, την Teyana Taylor, τον Matthew Noszka, καθώς και τις Sarah Paulson και Glenn Close. Η σειρά του Disney+ ακολουθεί μια δυναμική ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων, που αναλαμβάνουν υποθέσεις με υψηλά διακυβεύματα, γεμάτες αποκαλύψεις, μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες, τόσο εντός όσο και εκτός δικαστηρίου.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς «O Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» (Percy Jackson and The Olympians) οδηγεί τους fans σε μια συναρπαστική νέα αποστολή, καθώς ο Πέρσι και οι φίλοι του ταξιδεύουν στη Θάλασσα των Τεράτων για να βρουν το Χρυσόμαλλο Δέρας, το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σώσει το Στρατόπεδο των Ημίαιμων.

Αυτό το φθινόπωρο έρχεται επίσης η νέα κωμική σειρά «Chad Powers», στην οποία είναι συνδημιουργός, executive producer και πρωταγωνιστής ο Glen Powell, ο τρίτος κύκλος της επιτυχημένης σειράς «Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών (Secret Lives of Mormon Wives).

Οι fans των σπορ, μπορούν επίσης να απολαύσουν τη δράση και την ένταση του UEFA Champions League Γυναικών, ζωντανά στο Disney+, καθώς η ποδοσφαιρική περίοδος 2025/26 ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου. Οι 75 αναμετρήσεις, από τη League Phase ως και τον μεγάλο τελικό του 2026 στο Ullevaal Stadion του Όσλο, θα προβληθούν ζωντανά και αποκλειστικά από το Disney+, φέρνοντας στους θεατές τον ενθουσιασμό, την αγωνία και τον ανταγωνισμό των αγώνων.

Με αποκλειστική πρόσβαση σε δύο από τα μεγαλύτερα brands του κόσμου, η τριμερής σειρά ντοκιμαντέρ «Sneaker Wars: Adidas v Puma», που ήρθε στις 24 Σεπτεμβρίου, προσφέρει μια πρωτοφανή, παρασκηνιακή ματιά στη σφοδρή, πολυετή αντιπαλότητα μεταξύ δύο παγκόσμιων κολοσσών αθλητικών ειδών, που ξεκίνησε από μια οικογενειακή διαμάχη.

Από τη Γερμανία, η σειρά «Πάρε τον Μάνατζέρ μου Βερολίνο» (Call my Agent Berlin), τώρα διαθέσιμη με όλα τα επεισόδια, αποτελεί τη γερμανική μεταφορά της επιτυχημένης γαλλικής σειράς «Call My Agent», όπου οι εργαζόμενοι του πρακτορείου ταλέντων Στερν παλεύουν για το μέλλον τους.

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, έρχεται αυτό το φθινόπωρο η σειρά ντοκιμαντέρ δύο μερών «Caroline Flack: Search for the Truth», που γιορτάζει τη ζωή και την καριέρα μιας από τις πιο δημοφιλείς παρουσιάστριες του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη μητέρα της Caroline, Christine, καθώς προσπαθεί να κατανοήσει τα γεγονότα των τελευταίων μηνών της ζωής της κόρης της.

Από την Πολωνία, η σειρά «Οι Φόνοι του Βρότσλαβ» (The Breslau Murders), μια σειρά 8 επεισοδίων που διαδραματίζεται το 1936, όπου ο αμφιλεγόμενος αλλά αποτελεσματικός αστυνομικός επιθεωρητής Φραντς Ποντόλσκι ερευνά ένα φρικτό έγκλημα, οδηγώντας σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι γάτας-ποντικιού με τον δολοφόνο, είναι τώρα διαθέσιμη.

Από τη Γαλλία, η σειρά «Τα Χαμένα Κορίτσια του Σταθμού» (Lost Station Girls), που έρχεται τον Οκτώβριο, ακολουθεί μια συναρπαστική έρευνα που εκτείνεται σε περισσότερα από είκοσι χρόνια στη νότια Γαλλία, όταν μια έφηβη εξαφανίζεται και τρεις νεαρές γυναίκες βρίσκονται δολοφονημένες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Περπινιάν.

Για τους λάτρεις του σκανδιναβικού αστυνομικού δράματος, το «To Cook A Bear», μια σκοτεινή και εντυπωσιακή σειρά με οπτικά εντυπωσιακή αισθητική, έρχεται 15 Οκτωβρίου, από τη Σουηδία. Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο bestseller του 2017 από τον συγγραφέα Mikael Niemi, με πρωταγωνιστή τον Gustaf Skarsgård.

Από την Ισπανία, το «Μοίρα» (La Suerte), που έρχεται 8 Οκτωβρίου, αποτελεί μια εκκεντρική κωμική σειρά έξι επεισοδίων από τον δημιουργό ταινιών «Paco Plaza», που αφηγείται μια μοναδική φιλία με φόντο τον κόσμο της ταυρομαχίας.

Η πρωτότυπη κορεάτικη σειρά «Τρικυμία» (Tempest), τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+, διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά διεθνή καστ στην ιστορία του κορεάτικου δράματος. Αυτό το κατασκοπευτικό θρίλερ ακολουθεί την πρώην διπλωμάτη Σο Μουντζεά, καθώς προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από μια απόπειρα κατά της ζωής ενός υποψηφίου για την προεδρία.

Στο νέο πολυαναμενόμενο περιεχόμενο προστίθενται επίσης πολλές αγαπημένες σειρές που επιστρέφουν με νέους κύκλους, όπως: ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» (Percy Jackson and The Olympians), που έρχεται 10 Δεκεμβρίου, ο 13ος κύκλος της κωμικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Futurama», που ήρθε 16 Σεπτεμβρίου.

«Όλα Επιτρέπονται»

All’s Fair

Απογοητευμένες από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία, μια ομάδα γυναικών δικηγόρων αποφασίζουν να ανοίξουν τη δική τους. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή, χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες, τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους.

Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν.

Διαθέσιμο από Νοέμβριο 2025

«Πάρε τον Μάνατζέρ μου Βερολίνο»

Call My Agent Berlin

Καλώς ήρθατε στο Πρακτορείο Ταλέντων Στερν, εκεί όπου οι σταρ, το δράμα και οι ίντριγκες είναι μέρος της καθημερινότητας. Μετά τον θάνατο του ιδρυτή, το πρακτορείο απειλείται με διάλυση. Μόνη ελπίδα είναι να ανακαλύψουν νέα ταλέντα, να κρατήσουν τους παλιούς σταρ και να εξασφαλίσουν έξυπνα συμβόλαια.

Στα παρασκήνια, οι μάνατζερ δίνουν παθιασμένες μάχες, για τους πελάτες τους και για το ίδιο τους το μέλλον.

Διαθέσιμο

«Caroline Flack: Search for the Truth»

Μια σειρά ντοκιμαντέρ δύο μερών, που τιμά τη ζωή και την καριέρα μιας από τις πιο δημοφιλείς τηλεπαρουσιάστριες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την Christine, μητέρα της Caroline, καθώς προσπαθεί να κατανοήσει τα γεγονότα των τελευταίων μηνών της ζωής της κόρης της.

Έρχεται σύντομα

«Chad Powers»

Οκτώ χρόνια μετά από ένα ασυγχώρητο λάθος που κατέστρεψε την πολλά υποσχόμενη καριέρα του στο κολεγιακό φούτμπολ, ο ψωνισμένος σταρ κουόρτερμπακ Ρας Χόλιντεϊ παλεύει να αναστήσει τα όνειρά του μεταμφιεζόμενος σε Τσαντ Πάουερς, έναν ταλαντούχο αλλά ιδιόρρυθμο τύπο που εμφανίζεται από το πουθενά και εντάσσεται στους προβληματικούς Σάουθ Τζόρτζια Κάτφις.

Διαθέσιμο από 30 Σεπτεμβρίου

«Μοίρα»

Fate

Μια εκκεντρική κωμική σειρά έξι επεισοδίων από τον δημιουργό ταινιών Paco Plaza, που αφηγείται μια μοναδική φιλία με φόντο τον κόσμο της ταυρομαχίας.

Διαθέσιμο από 8 Οκτωβρίου

«Futurama»

Κύκλος 13

Ο Bender ξεσπά εκτός ελέγχου! Ένα ηφαίστειο ετοιμάζεται να εκραγεί! Ο Φράι αντιμετωπίζει έναν ανταγωνιστή για την αγάπη της Λίλα! Και ο Dr. Zoidberg ανεβαίνει στον ουρανό;! Η ένταση μπορεί να είναι υπερβολική!

Είστε προειδοποιημένοι… πρόκειται για έναν ολοκαίνουργιο κύκλο του «Futurama»!

Διαθέσιμο από 16 Σεπτεμβρίου

«Μέρντοχ: Θάνατος Μέσα στην Οικογένεια»

Murdaugh: Death in the Family

Η Μάγκι και ο Άλεξ, μέλη μιας πανίσχυρης νομικής δυναστείας στη Νότια Καρολίνα, ζουν μια ζωή πλούτου και προνομίων. Όταν όμως ο γιος τους, ο Πολ, εμπλέκεται σε ένα μοιραίο ναυτικό δυστύχημα, η οικογένεια δοκιμάζεται σκληρά.

Καθώς νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως, η σύνδεση της οικογένειας με αρκετούς μυστηριώδεις θανάτους απειλεί όλα όσα η Μάγκι και ο Άλεξ θεωρούν πολύτιμα. Βασισμένο στο δημοφιλές podcast «Murdaugh Murders».

Διαθέσιμο από 15 Οκτωβρίου

«LEGO Star Wars: Ξαναχτίζοντας τον Γαλαξία: Κομμάτια του Παρελθόντος»

LEGO® Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past

Ο Σιγκ, ο Τζεντάι Μπομπ, η Γιέσι, ο Σέρβοου και ο μοχθηρός Ντεβ επιστρέφουν και πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν νέο εχθρό: Τον πανίσχυρο και μυστηριώδη Σόλιτους. Οι ήρωές μας θα συνάψουν απίθανες συμμαχίες καθώς θα διασχίζουν νέα και επικίνδυνα μέρη του ξεκαρδιστικά μπερδεμένου γαλαξία σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την αυξανόμενη απειλή του Σόλιτους για όλα όσα αγαπούν.

Διαθέσιμο από 19 Σεπτεμβρίου

«Τα Χαμένα Κορίτσια του Σταθμού»

Lost Station Girls

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στην πρώτη της υπόθεση, η Φλορ Ρομπέν, μια νεαρή ερευνήτρια της αστυνομίας του Περπινιάν, καλείται σε έναν ιδιαίτερα σοκαριστικό τόπο εγκλήματος.

Αυτή η συναρπαστική έρευνα, εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστορία, σηματοδοτεί την αρχή μιας μακράς σειράς δολοφονιών και ενός αδυσώπητου κυνηγιού που θα τη στοιχειώνει για σχεδόν είκοσι χρόνια.

Διαθέσιμο από 8 Οκτωβρίου

«Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» Κύκλος 2

Ρercy Jackson and The Olympians

Μετά την επίθεση στα σύνορα του Στρατοπέδου Ημίαιμων, ο Πέρσι Τζάκσον ξεκινά μια επική οδύσσεια στη Θάλασσα των Τεράτων για να βρει τον καλύτερό του φίλο, τον Γκρόβερ, και το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σώσει το στρατόπεδο, το Χρυσόμαλλο Δέρας.

Με τη βοήθεια της Άναμπεθ, της Κλαρίς και του Κύκλωπα Τάισον, η επιβίωση του Πέρσι είναι το κλειδί για να σταματήσουν τον Λουκ, τον Τιτάνα Κρόνο και το σχέδιό τους να καταστρέψουν τον Όλυμπο.

Διαθέσιμο από 10 Δεκεμβρίου

«Sneaker Wars: Adidas v Puma»

Η σειρά εξερευνά τη θρυλική διαμάχη ανάμεσα σε δύο εμβληματικές φίρμες, που ξεκίνησε από την οικογενειακή έριδα μεταξύ των αδελφών Άντι και Ρούντι Ντάσλερ. Αποκαλύπτεται το πώς η προσωπική τους αντιπαλότητα οδήγησε στην καινοτομία, μεταμορφώνοντας τη βιομηχανία των αθλητικών παπουτσιών και την κουλτούρα του αθλητισμού.

Μέσα από συνεντεύξεις ειδικών, ανακαλύψτε την παρακαταθήκη αυτού του ιστορικού ανταγωνισμού.

Διαθέσιμο από 24 Σεπτεμβρίου

«Τρικυμία»

Τempest

Μετά την απόπειρα δολοφονίας ενός υποψηφίου για την προεδρία, η πρώην διπλωμάτις Σο Μουντζεά θα ερευνήσει το παρελθόν του, αποκαλύπτοντας μια πολυεθνική συνωμοσία που απειλεί τη σταθερότητα της κορεατικής χερσονήσου.

Ένας μυστηριώδης μισθοφόρος, ο Πεκ Σάνο, θα αναλάβει να την προστατέψει, αλλά μπορεί η Μουντζεά να τον εμπιστευτεί πραγματικά;

Διαθέσιμο

«Οι Φόνοι του Βρότσλαβ»

The Breslau Murders

Βρισκόμαστε στο 1936. Οι 11οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Βερολίνου πλησιάζουν. Στο μεταξύ, μια άγρια δολοφονία διαπράττεται στο Βρότσλαβ. Ο αμφιλεγόμενος αλλά αποτελεσματικός αστυνομικός επίτροπος πολωνικής καταγωγής, Φραντς Ποντόλσκι, είναι ο μόνος που μπορεί να ξετυλίξει το μυστήριο.

Ξεκινά ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τον δολοφόνο, το οποίο απειλεί τόσο την καριέρα του όσο και την προσωπική του ζωή.

Διαθέσιμο

«Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών» Κύκλος 3

The Secret Lives of Mormon Wives

#Momtok is back. Ο σκανδαλώδης κόσμος μιας παρέας Μορμόνων μαμάδων και ινφλουένσερ καταρρέει όταν βρίσκονται μπλεγμένες σε ένα σκάνδαλο ανταλλαγής συντρόφων που γίνεται διεθνές πρωτοσέλιδο.

Πλέον, οι στενοί δεσμοί τους έχουν διαταραχθεί. Η πίστη, η φιλία και η φήμη τους κρέμονται από μια κλωστή.

Διαθέσιμο από 13 Νοεμβρίου

«To Cook A Bear»

Για τους λάτρεις του σκανδιναβικού αστυνομικού δράματος, το «To Cook A Bear», μια σκοτεινή και εντυπωσιακή σειρά με οπτικά εντυπωσιακή αισθητική, έρχεται από τη Σουηδία.

Ένας πάστορας κι ο Σάμι θετός γιος του διερευνούν άγριες δολοφονίες το 1852.

Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο bestseller του 2017 από τον συγγραφέα Mikael Niemi, με πρωταγωνιστή τον Gustaf Skarsgård.

Διαθέσιμο από 15 Οκτωβρίου