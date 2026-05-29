Κώστας Τσουρός: «Μπορείτε να απαντήσετε και μόνοι σας αν ένιωσα πίεση τη φετινή χρονιά»

Λίγο πριν την έναρξη του τελευταίου «Το ‘χουμε», ο Κώστας Τσουρός αναφέρθηκε στον πόλεμο που δέχθηκε από συναδέλφους του αλλά και στο τηλεοπτικό του μέλλον.

Ο γνωστός δημοσιογράφος δεν δίστασε να σχολιάσει πως από αυτό το ταξίδι (της νέας του τηλεοπτικής εκπομπής που έληξε λόγω χαμηλής τηλεθέασης) κρατά την αγάπη που πήρε και τις σχέσεις που ανέπτυξε ενώ σχολίασε πως η πίεση που ένιωσε φέτος δεν έχει ασκηθεί σε συναδέλφους του πολλές φορές. Ο Κώστας Τσουρός μίλησε και για το τηλεοπτικό του μέλλον, λέγοντας πως εκκρεμεί μία συνάντηση με τον ΣΚΑΪ.

«Φτάνει στο τέλος του αυτό το περιπετειώδες φετινό ταξίδι με τα καλά, τα κακά και τα χρήσιμα μαθήματα. Εγώ κρατάω την αγάπη με την οποία δουλέψαμε για αυτή την εκπομπή και τις σχέσεις που παρέμειναν ανέγγιχτες παρά τις δυσκολίες», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω για όλα αυτά που έγιναν. Μπορείτε να απαντήσετε και μόνοι σας αν ένιωσα πίεση τη φετινή χρονιά. Αυτό που συνέβη φέτος δεν έχει συμβεί και πολλές φορές. Εγώ ότι ήταν να πω το είπα στην εκπομπή μου», συνέχισε.

Σχετικά με κάποιο νέο τηλεοπτικό εγχείρημα, ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε:

«Εκκρεμεί μια συνάντηση με τον ΣΚΑΙ και μετά θα δούμε και τις υπόλοιπες συζητήσεις».