Eurovision 2026: Akylas, Marseaux και Evangelia μάγεψαν το κοινό στον α’ ημιτελικό – Όσα πρέπει να ξέρετε για εκείνους

Μία βραδιά με λάμψη, κέφι και πολλή μουσική απόλαυσαν οι τηλεθεατές της δημόσιας τηλεόρασης το βράδυ της Τετάρτης (11.02.2026), καθώς πραγματοποιήθηκε ο α’ ημιτελικός του «Sing for Greece» που θα αναδείξει στο τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Στον α’ ημιτελικός είδαμε 14 ταλαντούχους καλλιτέχνες, από τους οποίους κάποιοι ξεχώρισαν λίγο… παραπάνω. Αυτοί δεν ήταν άλλοι από τον Akyla, τη Marseaux και την Evangelia, που τα τραγούδια τους είχαν ξεχωρίσει και στα στοιχήματα που είχε κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες για τη Eurovision. Πάμε να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Akylas

Ο Akylas είναι ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης με το δικό του στιλ που ξεχώρισε με το κομμάτι «Ferto». Είναι 27 ετών, κατάγεται από τη Βόρεια Ελλάδα κι έχει αποκτήσει ήδη το δικό του κοινό, καθώς το 2024 κυκλοφόρησε το hit single «Ατελιέ» και έγινε γνωστός στο νεανικό κοινό.

Είναι ένας τραγουδιστής με έντονη σκηνική παρουσία και αγάπη για τη μουσική. Άλλωστε είναι αυτοδημιούργητος μουσικός, ο οποίος μεγάλωσε στις Σέρρες και σπούδασε στο μουσικό σχολείο της πόλης του. Εκτός από σπουδές στο τραγούδι ο Akylas έχει παρακολουθήσει και θεατρικά εργαστήρια για να μπορέσει να δημιουργήσει πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akylas (@akylas__) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποια στιγμή, ο Akylas άφησε στις Σέρρες για να κυνηγήσει το όνειρό του στην Αθήνα. Τότε κατάφερε να ξεχωρίσει κάνοντας κάποιες διασκευές τραγουδιών, οι οποίες έγιναν viral στο TikTok.

«Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό. Αύριο είναι η μέρα, είναι ο α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Help me out make it to the final», έγραψε πρόσφατα ο Akylas σε ανάρτησή του στο Instagram.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του ο Akylas έχει ταξιδέψει και έχει τραγουδήσει διεθνώς σε κρουαζιερόπλοια, διαμορφώνοντας έναν πολυπολιτισμικό, σύγχρονο ήχο με ελληνική ταυτότητα.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο πατέρας του νεαρού καλλιτέχνης, Βασίλης Μυτιληναίος, μίλησε για τον Akyla, υπογραμμίζοντας: «Είναι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια μόνος του, δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα».

«Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου, είχα κι έχω μια αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό, γιατί ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του, περισσότερα από την οικογένειά του. Σίγουρα εκφράζει και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι η προσωπική του εμπειρία. Τα παιδιά, οι φίλοι του, η κοινωνία… όλοι ζητάμε συνεχώς, το κάνω κι εγώ. Όλοι ζητάνε», εξομολογήθηκε ακόμα ο πατέρας του Akyla.

O Akylas μιλώντας στην ΕΡΤ, είχε αναφέρει: «Στην οικογένειά μου είναι πολύ περήφανοι, χαρούμενοι και συγκινημένοι. Τους το είχα κρατήσει μυστικό. Δεν το είχαν ακούσει, Τους είχα βάλει λίγο το ρεφρέν, μετά βγήκε το teaser και μου λένε “τι γίνεται βρε παιδί μου, όλο “ferto, ferto” θα λες;».

«Όταν άκουσε το κομμάτι έκλαιγε, μιλήσαμε το τηλέφωνο και μου είπε: Θα σε μαλώσουμε γιατί κλαίω στο σπίτι εδώ και δυο μέρες. Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα. Τι κάνω, πού πηγαίνω και τι τρώω. Συνήθως έρχονται μαζί αυτά», είπε ακόμα ο Akylas αναφερόμενος στη μητέρα του.

«Ήταν μεγάλο σχολείο ο δρόμος. Μου έμαθε αρχικά να έχω σκληρό στομάχι γιατί στον δρόμο δεν είναι ότι έρχεται κόσμος να σε δει όπως τραγουδάς σε ένα μαγαζί και κόβει εισιτήριο, περνάει κάποιος που μπορεί να μη σε γουστάρει καθόλου, μπορεί να σε βρίσει και μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι», είχε εξομολογηθεί ακόμα ο Akylas.

Η Marseaux

Η Marseaux τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας και να χτίσει σταθερά μία αξιοθαύμαστη καριέρα. Αν και είναι πολύ νέα έχει καταφέρει να θεωρείται pop – φαινόμενο. Η τραγουδίστρια ανήκει στην οικογένεια της Minos EMI/Universal και τα τραγούδια της έχουν σκαρφαλώσει στην κορυφή του YouTube και ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια streams.

View this post on Instagram A post shared by (@marseaux.wnc)

Μάλιστα, το τελευταίο της hit «Τρέλανε μας» έχει γίνει το απόλυτο viral ενώ το 2021 αποτέλεσε τη νεότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που μπήκε σε Billboard στην Time Square.

Επίσης, η Marseaux εντυπωσιάζει με την σκηνική της παρουσία και αποδεικνύει γιατί θεωρείται μια από τις πιο εκρηκτικές performers και ταυτόχρονα με τη μουσική δοκιμάζει την τύχη της φέτος και στο θεατρικό σανίδι.

Το τραγούδι της για την διεκδίκηση της εκπροσώπησης της χώρας μας, με τίτλο «Xάνομαι, το έχει επιμεληθεί ο hit-maker Solmeister που μαζί με την Marseaux αποτελούν το πιο αχτύπητο δίδυμο.

Η Marseaux έχει χάσει τη μητέρα της σε νεαρή ηλικία, γεγονός που την έχει σημαδέψει και έχει μιλήσει αρκετές φορές δημοσίως γι’ αυτό.

«Χάσαμε τη μαμά μας όταν ήμουν 17 χρόνων και η αδερφή μου 12. Ακόμα πονάει αλλά κάπως μαθαίνεις και ξαναβρίσκεις τις ισορροπίες σου και την καθημερινότητά σου και συνεχίζεις. Ήταν δύσκολο γιατί και η αδερφή μου ήταν σε μεταβατική περίοδο και αντίστοιχα εγώ είχα τα διλήμματά μου. Είχαμε προλάβει να κάνουμε τις “κουβέντες” μας. Κυρίως τη φρόντιζε ο μπαμπάς μου την αδερφή μου, γιατί εγώ έφυγα από το σπίτι όταν πέθανε η μαμά μου. Δεν είχα βγάλει κάποια τραγούδια και είχα ένα κοινό. Πουλούσα κάποια μπλουζάκια και μάζεψα λεφτά για να φύγω από το σπίτι. Η μαμά μου πρόλαβε ένα μόνο live μου, το πρώτο», είχε εξομολογηθεί το περασμένο καλοκαίρι στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

«Γνωρίζαμε ότι θα “φύγει” η μητέρα μου. Όταν είχε διαγνωστεί ήταν πολύ διαχειρίσιμο και μας είχαν πει ότι θα το ξεπερνούσε. Μετά δεν ξέρω τι έγινε, ίσως κάποιες επιπλοκές, μεταστάσεις, και δεν τα κατάφερε. Όταν το κατάλαβε ότι δεν θα το ξεπεράσει, μας έκανε κάποιες κουβέντες ότι θα είμαστε τώρα μόνες μας με τον μπαμπά μας και να πατήσουμε στα πόδια μας. Σημαίνει τα πάντα για μένα η μαμά μου. Στον χαρακτήρα της μοιάζω, γιατί ήταν μία πολύ δυναμική γυναίκα και ήταν και είναι το πρότυπό μου.

Η αδερφή μου μοιάζει πολύ στο πρόσωπο με τη μαμά μου. Δεν ξέρω από πού πήρα τα μπλε μάτια μου, η αδερφή μου έχει τα πράσινα μάτια της μαμάς μου», είχε πει ακόμα.

Η Evangelia

Η Evangelia είναι μία ταλαντούχα Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια, γνωστή για τα δίγλωσσα φωνητικά της και το ξεχωριστό μείγμα ελληνικών παραδοσιακών οργάνων και σύγχρονης ποπ μουσικής.

Έχει εμφανιστεί σε πάνω από 100.000 κόσμου σε μεγάλα φεστιβάλ σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EVANGELÍA (@evangelia)

Μάλιστα, φέτος, είναι η 2η φορά που λαμβάνει μέρος στην διεκδίκηση της εκπροσώπησης της χώρας μας στον διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Parea» που έχει δημιουργηθεί τόσο από Έλληνες όσο και από διεθνείς παραγωγούς.

Η Evangelia βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία, ανήκοντας στη Golden Records και τη Minos EMI/Universal, ενώ ήταν η πρώτη Ελληνίδα που επιλέχθηκε ως διεθνής πρέσβειρα του Spotify EQUAL.

H τραγουδίστρια έχει βρει το άλλο της μισό στο πρόσωπο του συντρόφου της, Τζέι, με τον οποίο συνεργάζονται και επαγγελματικά. Μάλιστα, ετοιμάζεται να ντυθεί νυφούλα στο πλευρό του.

«Ο Τζέι είναι ο άνθρωπός μου. Θέλουμε να παντρευτούμε. Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου. Μέχρι στιγμής το ξέρουν μόνο οι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Ήμασταν στο σπίτι μας στο Λος Άντζελες, είχε γράψει ένα τραγούδι και μου ζήτησε να το ακούσω. Το τραγουδούσε ο ίδιος και σε έναν στίχο με ρώτησε στα αγγλικά: “θα με παντρευτείς;”. Και φυσικά του απάντησα “Ναι”. Μου πρόσφερε ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι – έχει ένα διαμάντι σε σχήμα ματιού. Ήταν πάντα όνειρό μου να παντρευτώ στην Κρήτη. Το θέλει και ο Τζέι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αλλού», είχε αποκαλύψει η Evangelia σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ.

«Όταν συνεργάζεσαι με τον άνθρωπο σου, πρέπει να βρεις τον τρόπο να μοιράζεις τον χρόνο ανάμεσα στη δουλειά και τη σχέση. Εμείς κάθε μέρα μαθαίνουμε πως να το κάνουμε αυτό καλύτερα. Το καλό είναι ότι πάντα συζητάμε. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Ο Τζέι είναι πολύ ανοιχτός και καταλαβαίνει τα συναισθήματα των άλλων», είχε αναφέρει ακόμα.

«Θέλω να γίνω μητέρα, αλλά στην ώρα του. Θέλω να είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένη όταν το αποφασίσω, γιατί δεν θέλω να αφήσω τη δουλειά μου. Έχω ως παραδείγματα την Ελένη Φουρέιρα, την Μπιγιονσέ και τη Ριάνα που επιβεβαιώνουν ότι μπορείς να είσαι και μαμά και ποπ σταρ. Μια τέτοια μητέρα θέλω να είμαι κι εγώ. Επειδή ξεκινάς οικογένεια, δεν σημαίνει ότι σταματάει η καριέρα σου. Χαίρομαι που το βλέπω να συμβαίνει, γιατί κάποτε υπήρχε η νοοτροπία ότι όταν οι γυναίκες κάνουν παιδί, σταματούν για πάντα τη δουλειά. Ευτυχώς αυτό έχει αλλάξει», είχε δηλώσει παράλληλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EVANGELÍA (@evangelia)

Σημειώνεται ότι η νεαρή τραγουδίστρια με την ευαίσθητη ψυχή είχε αναφερθεί στον θάνατο της γιαγιάς της, μιλώντας στην εκπομπή EurovisionGR, αναφέροντας: «Η πιο γλυκιά μου ανάμνηση από την Κρήτη είναι η γιαγιά μου, που έφυγε το 2017. Αχ, δεν μπορώ… Θα κλάψω, αλήθεια… και βάφτηκα! Όχι, αλήθεια δηλαδή, τα παιδικά μου χρόνια ήταν τόσο όμορφα».

«Είμαι τόσο τυχερή που έζησα αυτό που οι γονείς μου επέλεξαν αντί να με στείλουν όπου να ΄ναι, ας πούμε το καλοκαίρι. Ήταν στην Κρήτη, στο χωριό, με τη γιαγιά. Αυτή η πιο απλή ζωή και το πραγματικό νόημα της παρέας Δηλαδή πόσες ώρες καθόμασταν στο μπαλκόνι και απλώς μου έλεγε ιστορίες, της έλεγα και ‘γω διάφορα. Όταν μάθαινα γιουκαλίλι, το ‘χα φέρει μαζί μου και μου είπε “πρέπει να μάθεις όμως και λύρα”. “Είναι λίγο δύσκολη η λύρα, γιαγιά” της έλεγα», είχε εξομολογηθεί.