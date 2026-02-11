Νέοι φιλόδοξοι καλλιτέχνες διεκδικούν μία θέση στην Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας και απόψε, Τετάρτη (11.02.2026) οι πρώτοι 14 είναι έτοιμοι να ριχτούν στη… μάχη και να εντυπωσιάσουν με τα τραγούδια τους, με στόχο τη νίκη στον ελληνικό τελικό.
Eurovision 2026: Live ο α’ ημιτελικός του «Sing for Greece»
Αμέσως μετά ακολούθησε ένα διάλλειμα στο διαγωνιστικό μέρος και οι τρεις παρουσιαστές, Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά συζήτησαν με τους 7 τραγουδιστές που εμφανίστηκαν ήδη και ερμήνευσαν τα τραγούδια τους στη σκηνή.
Tη μπαλάντα Slipping Away» ερμήνευσε στη συνέχεια η Niya.
«2nd Chance» ερμήνευσε ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, ανεβαίνοντας στη σκηνή της ΕΡΤ και ελπίζοντας να ξεχωρίσει.
Αμέσως μετά η Evangelia είπε το δικό της κομμάτι με τίτλο «Paréa».
Μετά το δικό του βίντεο το μεγάλο φαβορί του ελληνικού τελικού ερμήνευσε «Ferto».
Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια, μετά την προβολή του δικού της χιουμοριστικού βίντεο, τραγούδησε το «Aphrodite».
O The Astrolabe είπε το κομμάτι του με τίτλο «Drop It».
Μετά την προβολή ενός σύντομου βίντεο με τους παρουστιαστές και την Alexandra Sieti, η νεαρή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε «The Other Side».
Οι τρεις παρουσιαστές έδωσαν... πάσα για να αρχίσει το διαγωνιστικό κομμάτι
Έπειτα ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε ότι 7.729.019 εκατομμύρια views έχουν μέχρι και σήμερα τα τραγούδια των 28 συμμετεχόντων.
Αμέσως μετά οι τρεις παρουσιαστές εξήγησαν πώς θα ψηφίσει το κοινό τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά και τα γαλλικά.
«Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα», άρχισε να λέει ο Γιώργος Καπουτζίδης, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει χωριστεί σε δύο ημιτελικούς και έναν τελικό.
Μάλιστα, η Μπέττυ Μαγγίρα πρόσθεσε ότι το κάθε πρόγραμμα θα κρατήσει δύο ώρες.
Έπειτα ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά βγήκαν στη σκηνή.
«Καλησπέρα Ελλάδα, καλωσήρθατε», είπε η πρώτη και τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια και οι συμπαρουσιαστές της.
Στη συνέχεια οι υποψήφιοι είπαν τα κομμάτια «Auto stop», «S. A. G. A. P. O», «Secret Combination», «OPA», «My Number One»
Η νεαρή τραγουδίστρια ερμήνευσε την «Αστερομάτα» που είχε βγει 6η στην περσινή Eurovision
Μαζί θα παρακολουθούσουμε τον α' ημιτελικό του «Sing for Greece», που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.
Τα 28 υποψήφια τραγούδια έχουν γίνει γνωστά εδώ και μέρες και κάποια από αυτά έχουν ξεχωρίσει.
