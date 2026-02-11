Eurovision 2026: Live ο α’ ημιτελικός του «Sing for Greece» 

Συμβαίνει τώρα:
7 από τα τραγούδια θα περάσουν στον μεγάλο ελληνικό τελικό
O Akylas
O Akylas / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νέοι φιλόδοξοι καλλιτέχνες διεκδικούν μία θέση στην Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας και απόψε, Τετάρτη (11.02.2026) οι πρώτοι 14 είναι έτοιμοι να ριχτούν στη… μάχη και να εντυπωσιάσουν με τα τραγούδια τους, με στόχο τη νίκη στον ελληνικό τελικό. 

21:50 | 11.02.2026
Η συζήτηση με τους παρουσιαστές

Αμέσως μετά ακολούθησε ένα διάλλειμα στο διαγωνιστικό μέρος και οι τρεις παρουσιαστές, Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά συζήτησαν με τους 7 τραγουδιστές που εμφανίστηκαν ήδη και ερμήνευσαν τα τραγούδια τους στη σκηνή.

21:47 | 11.02.2026
Έπειτα ήρθε η σειρά της Niya

Tη μπαλάντα Slipping Away» ερμήνευσε στη συνέχεια η Niya.

21:40 | 11.02.2026
Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος ζήτησε «2nd Chance»

«2nd Chance» ερμήνευσε ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, ανεβαίνοντας στη σκηνή της ΕΡΤ και ελπίζοντας να ξεχωρίσει. 

21:38 | 11.02.2026
«Paréa» με την Evangelia

Αμέσως μετά η Evangelia είπε το δικό της κομμάτι με τίτλο «Paréa».

21:32 | 11.02.2026
Τέταρτος στη σκηνή ο Akylas

Μετά το δικό του βίντεο το μεγάλο φαβορί του ελληνικού τελικού ερμήνευσε «Ferto».

21:27 | 11.02.2026
Ακολούθησε η Desi G

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια, μετά την προβολή του δικού της χιουμοριστικού βίντεο, τραγούδησε το «Aphrodite».

21:23 | 11.02.2026
Στη σκηνή ο The Astrolabe

O The Astrolabe είπε το κομμάτι του με τίτλο «Drop It».

21:19 | 11.02.2026
Πρώτη στη σκηνή η Alexandra Sieti

Μετά την προβολή ενός σύντομου βίντεο με τους παρουστιαστές και την Alexandra Sieti, η νεαρή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε «The Other Side». 

21:18 | 11.02.2026
Ξεκίνησε το διαγωνιστικό κομμάτι

Οι τρεις παρουσιαστές έδωσαν... πάσα για να αρχίσει το διαγωνιστικό κομμάτι

21:16 | 11.02.2026
Τα views των τραγουδιών

Έπειτα ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε ότι 7.729.019 εκατομμύρια views έχουν μέχρι και σήμερα τα τραγούδια των 28 συμμετεχόντων.

21:15 | 11.02.2026

Αμέσως μετά οι τρεις παρουσιαστές εξήγησαν πώς θα ψηφίσει το κοινό τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά και τα γαλλικά. 

21:11 | 11.02.2026

«Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα», άρχισε να λέει ο Γιώργος Καπουτζίδης, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει χωριστεί σε δύο ημιτελικούς και έναν τελικό.

Μάλιστα, η Μπέττυ Μαγγίρα πρόσθεσε ότι το κάθε πρόγραμμα θα κρατήσει δύο ώρες.

21:08 | 11.02.2026
To «καλησπέρα» των παρουσιαστών

Έπειτα ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά βγήκαν στη σκηνή.

«Καλησπέρα Ελλάδα, καλωσήρθατε», είπε η πρώτη και τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια και οι συμπαρουσιαστές της. 

21:04 | 11.02.2026
Το ποτ πουρί με διαχρονικά κομμάτια

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι είπαν τα κομμάτια «Auto stop», «S. A. G. A. P. O», «Secret Combination», «OPA», «My Number One»

21:00 | 11.02.2026
Η Κlavdia άνοιξε το πρόγραμμα

Η νεαρή τραγουδίστρια ερμήνευσε την «Αστερομάτα» που είχε βγει 6η στην περσινή Eurovision

21:00 | 11.02.2026
21:00 | 11.02.2026
Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθούσουμε τον α' ημιτελικό του «Sing for Greece», που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.

Τα 28 υποψήφια τραγούδια έχουν γίνει γνωστά εδώ και μέρες και κάποια από αυτά έχουν ξεχωρίσει.

 

