Φιλαρέτη Κομνηνού: Όσα αποκάλυψε για τη σειρά «Μια νύχτα μόνο»: Θα έχουμε εκπλήξεις

Η Φιλαρέτη Κομνηνού μίλησε για τις εξελίξεις στη σειρά του Mega, «Μια νύχτα μόνο», αλλά και για το ρόλο της.

Η καταξιωμένη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» τη Δευτέρα (19.01.2026). Η Φιλαρέτη Κομνηνού μίλησε για τον χαρακτήρα της Κατερίνης Χαριτάκη που ενσαρκώνει στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», αποκαλύπτοντας και τι θα δούμε στη συνέχεια.

«Αυτή η κυρία Χαριτάκη… Θεέ μου, δεν έχω καμία σχέση!», είπε αρχικά η Φιλαρέτη Κομνηνού για την ηρωίδα που παίζει.

Η Φιλαρέτη Κομνηνού είπε στη συνέχεια: «Η Αρετή βγήκε σε μία συνέντευξη και μίλησε με σχετική αλαζονεία, ότι το βραβείο που έχει πάρει ανήκει σε αυτήν, όχι στην εταιρεία, ότι δεν αμείβεται όσο θα έπρεπε από την εταιρεία… Και γενικά αυτό έδωσε τροφή και υλικό στην κυρία Χαριτάκη να γίνει έξαλλη και να την καλέσει σε αυτήν τη μετωπική σύγκρουση. Εδώ, αισθάνομαι ότι είναι η μόνη φορά ίσως που ως ρόλος έχει κάποιο δίκιο για να γίνει τόσο σκληρή και επιθετική. Όχι στα υπόλοιπα».

Η Φιλαρέτη Κομνηνού ανέφερε επίσης: «Αυτό είναι ο ρόλος. Εγώ τώρα ως ηθοποιός, για να μην κάνω έναν ρόλο σχηματικό, για να μην κάνω έναν ρόλο εύκολο, πρέπει να βρω τα κίνητρα, για ποιον λόγο συμπεριφέρεται έτσι. Η γυναίκα αυτή έχει ένα τραύμα από το σκάνδαλο που έχει προκύψει, ο άντρας της βρέθηκε νεκρός στην αγκαλιά της ερωμένης του. Αυτό έγινε τίτλος σε εφημερίδες, έγινε σκάνδαλο σε όλο τον κύκλο τους και κατά κάποιον τρόπο αυτή η γυναίκα άρχισε να γίνεται πάρα πολύ επιφυλακτική, καχύποπτη απέναντι σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από αυτήν και από τον γιο της. Θα έχουμε εκπλήξεις! Μία σειρά για να έχει ενδιαφέρον και για τους θεατές, πρέπει να προχωράει με ανατροπές».

Κλείνοντας, η Φιλαρέτη Κομνηνού είπε: «Ο κόσμος που ξέρει να διακρίνει την ηθοποιό από τον ρόλο, μου λένε αντίστοιχα σχόλια πολύ καλά για την υποκριτική και την ερμηνεία, αλλά κάποια στιγμή στραβώνουνε και μου λένε “μα υπάρχει μία ξινίλα”».

Λίγο καιρό νωρίτερα, η Φιλαρέτη Κομνηνού μιλώντας στο newsit.gr είχε εξομολογηθεί: «Δεν έχω μετανιώσει για τα “όχι” που έχω πει».