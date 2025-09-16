Γιώργος Λιανός: Δεν θα μου λείψει το Voice, το έχω κάνει αρκετές χρονιές και έχω περάσει πάρα πολύ καλά

Τόσο στα νούμερα τηλεθέασης όσο και στην επιστροφή του τηλεοπτική επιστροφή του Survivor αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιανός όταν παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και στους δημοσιογράφους.

“Το παρακολούθησα το Exathlon, μια χαρά, εύχομαι τα καλύτερα μιας και δουλεύουν και πάρα πολλά παιδιά που έχω συνεργαστεί και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω τι θεωρείται αναμενόμενο στην ελληνική τηλεόραση πλέον (σ.σ. σε σχέση με τα νούμερα τηλεθέασης), εγώ πιστεύω στις καλές παραγωγές που έχουν μεγάλη δυσκολία και νομίζω ότι θα πρέπει να εκτιμούνται όλα αυτά” δήλωσε αρχικά ο παρουσιαστής

“Ξεκινάει και το The Voice, ό,τι καλύτερο εύχομαι και εκεί! Δεν θα μου λείψει γιατί το έχω κάνει αρκετές χρονιές και έχω περάσει πάρα πολύ καλά. Οπότε πηγαίνει μια ο Καπουτζίδης, όταν δεν μπορεί ο Καπουτζίδης πηγαίνω εγώ, όταν δεν μπορώ εγώ πηγαίνει ο Καπουτζίδης και υπάρχει ένα τέτοιο αλισβερίσι”.

“Πάρα πολύ με αγχώνει το μέλλον του Survivor αλλά ευτυχώς παίρνω ψυχοφάρμακα και είμαι μια χαρά. Εσείς, είστε καλά στην υγεία σας; Τι με ρωτάτε, αν με αγχώνει ο Γενάρης που έρχεται; Εμείς δεν κοιτάμε τα νούμερα τηλεθέασης, κοιτάμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις ενός προγράμματος. Γιατί, αν τα κοιτούσαν τα κανάλια αυτά, θα λειτουργούσαν και διαφορετικά. Ας πούμε, στο δικό σας κανάλι, θα λειτουργούσε διαφορετικά. Όπως και στο δικό σας κανάλι θα λειτουργούσε διαφορετικά”.

“Δεν ξέρω γιατί αλλά υπάρχει ένα αρνητικό πρόσημο στις ερωτήσεις και δεν μ’ αρέσει αυτό” τόνισε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Λιανός στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.