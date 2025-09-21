Γιώργος Λιανός: Ο Γιώργος Καράβας ψήνεται, κάνει το αγροτικό του με το «Exathlon»

Για το Exathlon με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα αλλά και για την επιστροφή του Voice με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιανός στις νέες τηλεοπτικές δηλώσεις που παραχώρησε στην στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου, την Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

“Το The Voice δεν θα μου λείψει, όχι. Γιατί να μου λείψει; Θα πάω στα γυρίσματα, θα περνάω μια βόλτα. Αφού είμαστε όλοι φιλαράκια εκεί πέρα. Περνάμε ωραία” δήλωσε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής.

“Το Exathlon το παρακολουθώ, που και που, όταν έχω χρόνο κάθομαι και το βλέπω. Το αγωνιστικό κομμάτι θυμίζει Survivor, η λογική των τελικών στόχων και τα λοιπά. Απλά εκεί έχουν σπίτια, αράζουν, έχουν στρώματα και δεν χρειάζεται να κόβουν την καρύδα σε 16 κομμάτια για να φάνε από ένα γραμμάριο ο καθένας. Είναι άνετοι. Πεντάστερο, πεντάστερο”.

“Μια χαρά τον βλέπω τον Γιώργο Καράβα, ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες του προγράμματος. Ψήνεται, κάνει το αγροτίκο του τώρα. Βλέπω τις βροχές και λέω… α ρε, κατακαημένε Καράβα, τι έχεις να τραβήξεις ακόμα” υπογράμμισε ακόμα, με χιούμορ, ο Γιώργος Λιανός στην εκπομπή του ΑΝΤ1.