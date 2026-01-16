Γιώργος Λιάνος: «Το The Floor, προσωπικά, μου θυμίζει το Game of Thrones»

Για τον νέο κύκλο του The Floor και όσα νέα στοιχεία θα παρακολουθήσουμε προσεχώς σ’ αυτόν μίλησε ο Γιώργος Λιανός, το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1/2026), στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, όπως είδαμε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

«Νομίζω ότι αυτό που κέρδισε τον κόσμο είναι πως το The Floor είναι πάρα πολύ γρήγορο. Έχει πάρα πολλές συμμετοχές και με το που δημιουργείται ένας ήρωας μπορεί να φύγει στη στιγμή. Εμένα, προσωπικά, μου θυμίζει το Game of Thrones. Έχτιζαν χαρακτήρες και ξαφνικά τους έχανες, δεν προλάβαινες να συνδεθείς με κάποιον γιατί γεννιέται κάθε φορά ένας καινούργιος ήρωας» δήλωσε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής, Γιώργος Λιανός.

«Η δεύτερη σεζόν του παιχνιδιού θα δείτε ότι είναι αρκετά πιο κεφάτη. Δηλαδή πλέον ο κόσμος, που έρχεται να λάβει μέρος, ξέρει ακριβώς τι θα αντιμετωπίσει και λειτουργεί πιο αυθόρμητα. Ούτως ή άλλως είναι τόσο ωραίο το ταξίδι στο Άμστερνταμ και ο τρόπος των γυρισμάτων που ακόμη και να χάσεις, δεν στεναχωριέσαι. Στεναχωριέσαι γιατί χάνεις το μεγάλο έπαθλο αλλά είναι μια εμπειρία την οποία θυμούνται όλοι πολύ ευχάριστα».

«Το καινούργιο στοιχείο στη δεύτερη σεζόν είναι ότι, πέρα από τις μάχες των εικόνων, υπάρχουν πλέον και ηχητικές αναμετρήσεις. Οπότε μπαίνει και άλλη μια αίσθηση στο παιχνίδι και δημιουργεί πάρα πολλές αναμετρήσεις και πολύ γέλιο» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιώργος Λιανός στον ΣΚΑΪ.