GNTM 6: Το λάθος στη φωτογραφία των finalist με τα 6 δάχτυλα που κανείς δεν είδε

Ο μεγάλος τελικός του GNTM 6 ήταν το απόλυτο showdown! Τρεις φιναλίστ — Ξένια Τσίρκοβα, Ανέστης Τεντέσκι και Γιώργος Τοκμετζίδης — έμπαιναν στη μάχη για την κορυφή, με 3 τρελές δοκιμασίες: πασαρέλα υψηλής μόδας και 2 concept φωτογραφίσεις που θα έκαναν ακόμα και τους πιο ψύχραιμους fashion editors να τρίβουν τα μάτια τους. Η παραγωγή ήθελε να δώσει vibes διεθνούς επιπέδου… Spoiler: Όχι, δεν πήγαν όλα όπως έπρεπε.

Η δεύτερη φωτογράφιση ήταν σκέτη τρέλα: πολυέλαιοι, έντονο θεατρικό concept και ατμόσφαιρα που φώναζε «high fashion». Αλλά εκεί έγινε το μεγάλο fail — και η ματιά όλων στράφηκε σε ένα μόνο χέρι. Ναι, σωστά διάβασες: στο χέρι του Γιώργου Τοκμετζίδη, η παλάμη… είχε παραπάνω από 5 δάχτυλα!

Δεν είναι ψέμα, δεν είναι γωνία λήψης. Είναι ξεκάθαρο Photoshop gone wild. Και όπως καταλαβαίνεις, ξέχνα το βλέμμα, το σώμα ή το fashion attitude — όλοι κοιτούσαν τα 6 δάχτυλα και αναρωτιόντουσαν «τι στο καλό έγινε εδώ;». Ο Γιώργος αδικήθηκε, γιατί κρίθηκε για κάτι που δεν είχε καμία σχέση με την απόδοσή του.

Το πιο μεγάλο ερώτημα; Πώς δεν το είδε κανείς; Η παραγωγή; Ο φωτογράφος; Και μιλάμε για τον Bill Georgousis, που εμφανίστηκε στο Instagram σαν τον guest photographer της βραδιάς με την… «ξεχωριστή αισθητική» του. Με τέτοιο λάθος, η «ξεχωριστή αισθητική» μάλλον ξέφυγε λίγο…

Στον τελικό του GNTM, λοιπόν, δεν κρίνονται μόνο τα μοντέλα. Κρίνεται και η ίδια η παραγωγή. Και η αλήθεια είναι μία: τα 6 δάχτυλα έγιναν viral πριν καν αναδειχθεί η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού μόδας, Ξένια Τσίρκοβα.



